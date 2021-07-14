암호화란 무엇인가요?

암호화는 시간이 지남에 따라 크게 발전해 왔습니다. 암호화와 유사한 암호화 및 기술의 초기 사례는 이집트 및 메소포타미아와 같은 고대 문명으로 거슬러 올라갑니다. 암호화는 나중에 전시 및 스파이 활동을 통해 대중화되었으며, 제2차 세계대전 당시 독일군이 비밀 메시지를 인코딩하는 데 사용했던 암호화 장치인 에니그마 머신(Enigma Machine)과 관련이 있는 것으로 유명합니다.

오늘날 암호화는 특히 조직이 클라우드로 전환하거나 하이브리드 클라우드 환경을 사용하는 경우 민감한 데이터를 보호하는 데 매우 중요합니다. 이러한 변화는 종종 데이터 확산과 공격 표면 확대 등 데이터 복잡성으로 이어집니다.

이러한 데이터 복잡성으로 인해 데이터 유출은 비용이 더 많이 들고 더 빈번해질 수 있습니다. IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 2023년 전 세계 평균 데이터 유출 비용은 445만 달러 로 3년 동안 15% 증가했다고 합니다.

조직은 암호화를 통해 데이터 유출의 심각성을 억제하거나 완화할 수 있습니다. 이는 해커가 주민등록번호, 신용카드 번호 및 기타 개인 식별 정보(PII)를 포함한 가장 민감한 데이터에 액세스할 수 없도록 함으로써 달성할 수 있습니다.

특히 의료 및 금융 서비스 분야의 조직은 규정 준수 기준을 충족하기 위해 암호화를 사용합니다.

예를 들어, 결제 카드 산업 데이터 보안 표준(PCI DSS)은 판매자가 처리하는 고객 결제 카드 데이터를 암호화하도록 규정하고 있습니다. 마찬가지로 일반 데이터 보호 규정(GDPR)은 무단 액세스 또는 공개로부터 개인 데이터를 보호하기 위한 중요한 조치로 암호화를 강조합니다.

하지만 암호화를 요구하는 것은 조직뿐만이 아닙니다. 점점 더 많은 사용자가 암호화를 통해 안심하고 데이터를 사용할 수 있는 방법을 찾고 있습니다. 엔드투엔드 암호화를 사용하는 메시징 앱인 Signal은 WhatsApp의 개인정보 보호정책과 데이터 공유 관행에 대한 우려로 인해 2022년 1,200만 명에서 4,000만 명(ibm.com 외부 링크)으로 사용자가 급증했다고 보고했습니다.

최근 몇 년 동안 최신 암호화 알고리즘은 데이터 암호화 표준(DES)과 같은 오래된 표준을 대체하고 있습니다.

새로운 알고리즘은 데이터를 마스킹할 뿐만 아니라 무결성, 인증, 부인 방지와 같은 주요 정보 보안 원칙도 지원합니다. 무결성은 권한이 없는 당사자가 데이터를 변조하지 못하도록 하고, 인증을 통해 데이터 출처를 확인하며, 부인 방지 기능을 통해 사용자가 합법적인 활동을 거부하는 것을 방지합니다.

현재 암호화 트렌드는 진화하는 사이버 위협과 기술에 발맞춰 암호화 알고리즘과 프로토콜을 개선하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

양자 암호화는 양자 역학의 원리를 사용하여 이론적으로 무차별 대입 공격에 영향을 받지 않는 암호화 키를 생성합니다.

동형 암호화를 통해 조직은 암호 해독 없이 암호화된 데이터에 대한 계산을 수행할 수 있습니다. 이러한 접근 방식을 통해 조직은 기밀성이나 개인 정보를 손상시키지 않고 AI 모델 교육 및 분석과 같은 작업에 민감한 데이터를 사용할 수 있습니다.