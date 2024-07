IT 보안의 범위는 광범위하며 디지털 디바이스, 컴퓨터 네트워크, 서버, 데이터베이스 및 소프트웨어 애플리케이션의 취약점을 해결하기 위해 함께 작동하는 여러 기술과 보안 솔루션이 포함되는 경우가 많습니다. IT 보안의 가장 일반적인 예로 엔드포인트 보안, 클라우드 보안, 네트워크 보안, 애플리케이션 보안과 같은 디지털 보안 분야를 들 수 있습니다. 그러나 IT 보안에는 데이터와 IT 자산을 보관하는 건물과 장치를 보호하는 데 필요한 잠금 장치, ID 카드, 감시 카메라 등의 물리적 보안 조치도 포함됩니다.

IT 보안은 기술적으로 IT 보안의 하위 집합인 더 좁은 범위의 사이버 보안과 혼동되는 경우가 많습니다. 사이버 보안은 주로 랜섬웨어, 맬웨어, 피싱 사기와 같은 디지털 공격으로부터 조직을 보호하는 데 중점을 두는 반면, IT 보안은 하드웨어 시스템, 소프트웨어 애플리케이션, 노트북이나 모바일 디바이스와 같은 엔드포인트는 물론 회사 네트워크와 물리적 및 클라우드 기반 데이터 센터와 같은 다양한 구성 요소를 포함한 조직의 전체 기술 인프라를 서비스합니다.