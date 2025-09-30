컴퓨터와 통신의 미래는 노트북, 태블릿, 스마트폰 등 데스크탑 컴퓨터 기능을 갖춘 모바일 디바이스에 달려 있습니다. 크기, 운영 체제, 응용프로그램 및 처리 능력을 갖춘 이런 디바이스는 인터넷에 연결 가능한 모든 장소에서 사용하기에 안성맞춤입니다. 그리고 러기드 디바이스, 사물인터넷(IoT), 운영 체제(예: Chrome OS, macOS 및 Windows 10)의 확장을 통해 개선된 소프트웨어와 기능으로 덕분에 모든 하드웨어를 모바일 컴퓨팅 디바이스로 사용할 수 있습니다.

모바일 디바이스가 점점 더 저렴해지고 휴대가 간편해짐에 따라 조직과 개인 사용자들은 데스크탑 컴퓨터보다 모바일 디바이스를 구입하고 사용하는 것을 선호하게 되었습니다. 따라서 유비쿼터스 무선 인터넷 액세스가 실현됨에 따라 모든 종류의 모바일 디바이스가 공격과 데이터 위반에 더욱 취약해지고 있습니다.

모바일 디바이스 전반에 걸쳐 인증과 권한 부여가 이루어져 편리하긴 하지만, 기업의 보안 경계가 약화되어 위험이 더 커졌습니다. 예를 들어, 스마트폰은 멀티터치 스크린, 자이로스코프, 가속도계, GPS, 마이크, 멀티 메가픽셀 카메라, 포트로 기능이 향상되었으며, 더 많은 디바이스를 연결할 수 있게 되었습니다. 이런 새로운 기능으로 인해 사용자 인증 방식과 디바이스 및 네트워크에 있는 응용프로그램과 서비스에 대한 로컬 권한 부여 방식이 변경되었습니다. 결과적으로 새로운 기능이 추가되면서 사이버 보안 위협으로부터 보호해야 하는 엔드포인트 숫자도 늘어났습니다.

오늘날 사이버 범죄자들은 자동차, 보안 카메라, 베이비 모니터, 이식된 의료 디바이스를 해킹할 수 있습니다. 그리고 2025년까지 카메라, 온도조절장치, 도어 잠금 장치, 스마트 TV, 헬스 모니터, 조명 기구 및 기타 많은 장치를 포함하여 750억 개 이상의 '사물'이 인터넷에 연결될 것입니다.