UEM은 지난 20년 동안 조직, 직원, 모바일 디바이스 및 작업 스타일 간의 변화하는 관계에 대응하여 등장하고 발전한 모바일 보안 관리 툴 시리즈 중 최신 제품입니다.

MDM에서...

직장에 도입된 최초의 모바일 디바이스는 회사 소유였으며 IT 관리자가 이러한 디바이스를 관리하고 보호할 수 있도록 모바일 디바이스 관리(MDM) 툴이 개발되었습니다. MDM 툴을 통해 관리자는 디바이스의 모든 기능을 완벽하게 제어할 수 있었습니다. 디바이스를 프로비저닝, 등록 및 암호화하고, 무선 액세스를 구성 및 제어하고, 엔터프라이즈 앱을 설치 및 관리하고, 디바이스의 위치를 추적하고, 디바이스를 분실한 경우 디바이스를 잠그고 초기화할 수 있습니다.

...MAM으로...

MDM은 스마트폰이 대중화되어 직원들이 업무용과 개인용 기기를 모두 휴대하는 대신 개인 스마트폰을 업무에 사용하기 전까지는 괜찮은 모바일 관리 솔루션이었습니다. BYOD가 탄생했습니다. 그리고 얼마 지나지 않아 직원들은 개인 전화와 개인 데이터에 대한 완전한 통제권을 MDM에 넘기는 것에 불만을 품게 되었습니다.

새로운 솔루션인 모바일 애플리케이션 관리(MAM)가 등장했습니다. MAM은 전체 모바일 디바이스의 관리 제어에 초점을 맞추는 대신 앱 관리에 초점을 맞췄습니다. MAM을 사용하면 관리자가 기업 앱과 이와 관련된 기업 데이터를 완전히 제어할 수 있습니다. 또한 직원의 개인 데이터를 만지거나 보지 않고도 회사 데이터를 보호하기 위해 직원의 개인 앱을 충분히 제어할 수 있습니다.

...EMM으로...

그러나 MAM 솔루션도 한계에 부딪혔는데, 그 중 대부분은 직원들이 iOS 또는 Android 디바이스에 추가할 수 있는 새로운 앱의 폭발적인 증가를 따라잡을 수 없었기 때문입니다. 이에 대응하여 공급업체는 MDM, MAM 및 일부 관련 도구를 결합하여 엔터프라이즈 모빌리티 관리(EMM) 제품군을 만들었습니다. EMM은 MDM의 기업 데이터 보안, MAM의 뛰어난 직원 경험, 사무실 외부에서 사용되는모든 기기(스마트폰뿐만 아니라 사외 노트북 및 PC도 포함)에 대한 관리 및 보안 제어를 제공했습니다.

...UEM으로

EMM은 마지막 엔드포인트 관리 격차(및 잠재적인 보안 취약성)를 남겼습니다. 온사이트 최종 사용자 디바이스를 관리하는 기능을 제공하지 않았기 때문에 관리자는 온사이트 및 오프사이트 디바이스 관리 및 보안을 위해 별도의 툴과 정책을 사용해야 했습니다. 이로 인해 더 많은 고용주가 더 많은 직원의 재택근무를 허용하려는 시점에 더 많은 업무와 혼란, 오류가 발생할 수 있는 기회가 생겼습니다.

UEM은 이 문제에 대한 해결책으로 떠올랐습니다. 기존에 온프레미스 PC와 노트북을 관리하기 위해 사용하던 클라이언트 관리 도구(CMT)의 기능과 EMM의 기능을 결합한 것입니다. 또한 대부분의 UEM 툴에는 안티바이러스 및 맬웨어 방지 소프트웨어, 웹 제어 소프트웨어, 사용자 및 개체 행동 분석(UEBA) 솔루션, 통합 방화벽 등과 같은 엔드포인트 보안 툴이 포함, 통합되거나 상호 작용합니다.