또한 엔드포인트 보안은 엔드포인트 디바이스를 사용하여 네트워크의 민감한 데이터 및 기타 자산에 대한 사이버 공격을 시작하려는 공격자로부터 네트워크를 보호합니다.

엔드포인트는 여전히 사이버 공격에서 기업 네트워크의 주요 진입점입니다. 여러 연구에 따르면 성공적인 사이버 공격의 90%, 성공적인 데이터 침해의 70%가 엔드포인트 디바이스에서 시작된다고 합니다. IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 데이터 유출로 인한 기업의 평균 비용은 488만 달러에 달한다고 합니다.

오늘날 기업은 그 어느 때보다 더 많은 엔드포인트와 더 많은 종류의 엔드포인트를 보호해야 합니다. BYOD(Bring-Your-Own-Device) 정책, 원격 근무의 증가, IoT 디바이스, 고객 대면 장치 및 네트워크 연결 제품의 급증으로 해커가 악용할 수 있는 엔드포인트와 보안 팀이 보호해야 하는 취약성이 배가되었습니다.