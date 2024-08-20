인시던트 대응이란 무엇인가요?

사고 대응의 목표는 사이버 공격이 발생하기 전에 이를 예방하고, 사이버 공격으로 인해 발생하는 비용과 업무 중단을 최소화하는 것입니다. 사고 대응은 사고 관리의 기술적 부분으로, 심각한 사고에 대한 임원, 인사 및 법률 관리를 포함합니다.

이상적으로 조직은 다양한 유형의 사이버 공격을 식별, 억제 및 해결하는 방법을 명확히 규정하는 공식적인 인시던트 대응 계획(IRP)에서 인시던트 대응 프로세스와 기술을 정의해야 합니다.

효과적인 인시던트 대응 계획은 사이버 인시던트 대응 팀이 사이버 위협을 탐지 및 억제하고, 영향을 받는 시스템을 복원하고, 매출 손실, 규제 벌금 및 기타 비용을 줄이는 데 도움이 될 수 있습니다.

IBM의 데이터 유출 비용(CODB) 보고서에 따르면 인시던트 대응 팀과 공식적인 인시던트 대응 계획을 갖추면 조직이 침해 비용을 평균적으로 거의 50만 달러(미화 473,706달러)를 절감할 수 있는 것으로 나타났습니다.