다크 웹이란 무엇인가요?

다크넷은 다크 웹 콘텐츠에 대한 액세스를 가능하게 하는 네트워크 인프라로, 상호 연결된 컴퓨터와 기타 장치로 구성됩니다.

"다크넷"과 "다크 웹"이라는 용어는 인터넷과 웹이 혼용되는 것과 마찬가지로 종종 동의어처럼 사용됩니다.하지만 기술적으로 인터넷은 연결된 장치들의 네트워크이고, 웹은 사람들이 인터넷을 통해 액세스할 수 있는 정보 계층(웹사이트, 앱 및 기타 서비스)입니다.

이러한 구분은 다크넷과 다크 웹에도 동일하게 적용됩니다. 다크넷은 인프라이고, 다크 웹은 해당 인프라를 통해 액세스할 수 있는 콘텐츠입니다.

다양한 다크넷이 존재하며, 그중 가장 유명한 것은 Tor 네트워크입니다. (자세한 내용은 “Tor란 무엇인가요?”를 참고하세요.) 기타 다크넷으로는 Invisible Internet Project(I2P)와 Hyphanet이 있습니다.

대부분의 다크넷은 더 큰 네트워크 내에 존재하는 독립적인 서브네트워크인 오버레이 네트워크입니다. 그 더 큰 네트워크는 일반적으로 인터넷 자체입니다.

그러나 다크넷은 공용 인터넷과 분리되어 있으며, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge와 같은 일반 브라우저로는 쉽게 접근할 수 없습니다. 사용자는 다크넷에 접속하기 위해 특수한 소프트웨어, 권한 또는 설정이 필요합니다.

Tor와 같은 많은 다크넷은 자원봉사자와 비영리 단체에 의해 운영되며, 사람들이 자신의 장치를 네트워크 노드로 자발적으로 제공합니다. 다른 다크넷은 분산형 피어 투 피어 네트워크이거나 초대 전용 사설 네트워크입니다.

다크넷을 더 넓은 인터넷 및 다른 오버레이 네트워크와 구분 짓는 또 다른 요소가 있습니다. 다크넷은 다중 계층 암호화, 어니언 라우팅 등의 방식을 통해 의도적으로 사용자의 신원을 숨깁니다.