귀하가 항공사 임원이라고 상상해 보세요. 평소와 달리 평화로운 월요일 아침에 책상에 앉아 신선한 커피 한 잔을 마시고 있습니다. 상쾌하고 편안한 기분으로 한 주를 맞이할 준비가 되었습니다.

받은 편지함을 확인하다가 익숙한 탭탭탭 소리의 Slack 알림이 시선을 사로잡습니다.

창문을 엽니다. 보안 운영 센터(SOC) 책임자에게 메시지가 왔는데, 좋은 소식은 아닙니다. "다크 웹에 우리의 고객 기록을 판매하는 데이터 브로커가 있습니다."

어떻게 하시겠습니까? 회사 리더들의 긴급 회의를 소집하시겠습니까? 경찰에 신고하시겠습니까?

처음에는 본능적으로 당황할 수 있습니다. 우리의 데이터가 다크 웹에서 판매되고 있어. 이건 심각한 문제야.

하지만 이상적으로는 대응하기에 앞서 위협 인텔리전스 분석가에게 자세히 조사해 달라고 요청하는 것이 좋습니다.

사이버 범죄자는 신뢰할 수 있는 존재가 아니며, 사이버 범죄자가 판매하는 기록이 주장하는 것과 다를 수 있기 때문입니다. 어쩌면 실제로 가지고 있는 데이터는 당신과 느슨하게 연결된 여행 웹사이트의 타사 데이터일 수도 있습니다. 구매자를 끌어들이기 위해 매우 잘 알려진 귀사의 이름을 사용하고 있을 수도 있습니다.

즉, 고객 데이터는 안전하게 잘 보관되고 있으며, 엄청난 비용이 드는 공개적 대응을 할 필요가 없다는 뜻입니다. 아무것도 할 필요가 없을 수도 있습니다.

IBM® X-Force가 처리한 실제 인시던트에 기반을 둔 이 사고 연습의 요점은 다크 웹이 사악한 평판과는 달리 생각보다 훨씬 더 일상적이라는 것입니다.

일상적이고 이해가 가능합니다.

확실히 다크 웹에는 수상하고 노골적인 악의적 활동이 많이 존재하지만, 인터넷상에서 이 어두운 존재를 둘러싼 이야기는 사람들의 판단을 흐리게 할 수 있습니다.

조직은 다크 웹 활동을 면밀하고, 조용하고 그리고 합리적으로 모니터링함으로써 오해를 해소하고 유명한 해커의 안식처인 다크 웹에서 실제로 무슨 일이 일어나는지 정확하게 파악할 수 있습니다.

그렇다고 해도 다크 웹은 탐색하기 까다로운 영역일 수 있습니다. 실제로 범죄자들은 인사이트 얻거나 데이터 및 은행 계좌에 액세스하기 위해 서로를 감염시킬 수도 있습니다. 공허한 위협과 실제 위험을 구분할 수 있는 자격을 갖춘 사이버 보안 전문가의 지원을 받으면 도움이 됩니다.