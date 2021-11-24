일반적으로 "싹"이라고 발음하며 정보 보안 운영 센터(ISOC)라고도 하는 SOC는 조직의 전체 IT 인프라를 연중무휴로 모니터링하는 데 전념하는 IT 보안 전문가로 구성된 사내 또는 아웃소싱 팀입니다. 보안 인시던트를 실시간으로 감지, 분석 및 대응하는 것이 임무입니다. 이러한 사이버 보안 기능의 오케스트레이션을 통해 SOC 팀은 조직의 네트워크, 시스템 및 애플리케이션에 대한 경계를 유지하고 사이버 위협에 대한 선제적인 방어 태세를 유지할 수 있습니다.

또한 SOC는 조직의 사이버 보안 기술을 선택, 운영 및 유지 관리하고 위협 데이터를 지속적으로 분석하여 조직의 보안 태세를 개선할 방법을 찾습니다.

온프레미스가 아닌 경우 SOC는 관리형 보안 서비스 제공업체(MSSP)가 제공하는 아웃소싱 관리형 보안 서비스(MSS)의 일부인 경우가 많습니다. SOC를 운영하거나 아웃소싱할 때의 주요 이점은 보안 도구, 관행 및 보안 인시던트에 대한 대응을 포함하여 조직의 보안 시스템을 통합하고 조정한다는 것입니다. 이를 통해 일반적으로 예방 조치 및 보안 정책이 개선되고, 위협 탐지 속도가 빨라지고, 보안 위협에 대한 더 빠르고 효과적이며 비용 효율적인 대응이 가능합니다. 또한 SOC는 고객 신뢰를 높이고 산업, 국가 및 글로벌 개인 정보 보호 규정에 대한 조직의 규정 준수를 간소화하고 강화할 수 있습니다.