위협 관리는 사이버 보안 전문가가 사이버 공격을 방지하고 사이버 위협을 탐지하며 보안 인시던트에 대응하기 위해 사용하는 프로세스입니다.
대부분의 보안 팀은 정보 단편화에 직면해 있으며, 이로 인해 보안 운영의 사각지대가 발생할 수 있습니다. 그리고 사각지대가 존재하는 곳이라면 어디든 보안 위협을 식별하고, 보호하고, 즉각적으로 대응하는 팀의 능력이 저하됩니다.
오늘날의 위험에는 소프트웨어 변이, 지능형 지속 위협(APT), 내부자 위협, 클라우드 기반 컴퓨팅 서비스 관련 취약성 등이 포함되며, 이는 바이러스 백신 소프트웨어가 처리할 수 있는 것보다 더 많습니다. 보호되는 IT 인프라와 원격 근무 인력의 경계가 점점 사라지면서 기업은 끊임없이 새롭고 복잡한 위험과 보안 위협에 직면하고 있습니다.
이처럼 진화하는 위협 환경과 클라우드로의 전환을 배경으로 보안 전문가들은 침해가 발생했고 또 다시 발생할 것이라는 가정 하에 작업합니다.
자동화로 강화되고 AI를 기반으로 하는 사이버 위협 관리 시스템은 오늘날 사이버 범죄자의 지능형 공격에 대응하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 보안 팀은 성공하는 데 필요한 가시성을 확보할 수 있습니다. 보안 데이터를 통합하면 보안팀은 수천 개의 엔드포인트에 있는 네트워크와 클라우드 간에 위험에 노출된 데이터와 취약성을 파악할 수 있습니다.
조직 내부의 위협은 사이버 보안 영역에서 특히 위험합니다. 그리고 내부자 공격은 외부 위협보다 조직에 더 많은 비용을 초래합니다. 내부자 위협이 무엇인지, 그리고 이를 완화하는 방법을 알아보세요.
많은 최신 위협 관리 시스템은 미국 국립표준기술연구소(NIST)에서 구축한 사이버 보안 프레임워크를 사용합니다. NIST는 민간 부문 조직을 위한 정보 보안 및 사이버 보안 위험 관리를 개선하기 위한 포괄적인 지침을 제공합니다. 가이드 중 하나인 NIST 사이버 보안 프레임워크(NIST CF)는 표준, 모범 사례 및 식별, 보호, 탐지, 대응 및 복구의 5가지 핵심 기능으로 구성되어 있습니다.
사이버 보안 팀은 조직의 가장 중요한 자산과 리소스를 철저히 이해해야 합니다. 식별 기능에는 자산 관리, 비즈니스 환경, 거버넌스, 위험 평가, 위험 관리 전략 및 공급망 위험 관리와 같은 범주가 포함됩니다.
보호 기능은 적절한 안전 장치를 개발 및 구현하고 중요한 인프라를 보호하기 위한 기술적 및 물리적 보안 제어의 대부분을 다룹니다. 이러한 범주에는 ID 관리 및 액세스 제어, 인식 및 교육, 데이터 보안, 정보 보호 프로세스 및 절차, 유지 관리 및 보호 기술이 있습니다.
탐지 기능은 조직에 사이버 공격에 대해 경고하는 조치를 구현합니다. 탐지 범주에는 이상 징후 및 이벤트, 지속적인 보안 모니터링 및 조기 탐지 프로세스가 포함됩니다.
대응 기능은 사이버 공격 및 기타 사이버 보안 이벤트에 대한 적절한 대응을 보장합니다. 범주에는 대응 계획, 커뮤니케이션, 분석, 완화 및 개선이 포함됩니다.
복구 활동은 사이버 복원력을 위한 계획을 구현하고 사이버 공격, 보안 침해 또는 기타 사이버 보안 이벤트가 발생할 경우 비즈니스 연속성을 보장하는 데 도움이 됩니다. 복구 기능은 복구 계획 개선 및 커뮤니케이션입니다.
오늘날의 엔터프라이즈 조직은 위협을 효율적으로 탐지, 관리 및 대응하기 위해 AI와 같은 최신 기술을 갖춘 보안 운영 센터(SOC)를 구축합니다. AI 기반 기술과 개방형 모듈식 위협 관리 솔루션 및 서비스를 구현함으로써 조직은 단편화된 도구와 데이터 소스를 통합하고 운영하는 데 소요되는 시간과 리소스를 줄일 수 있습니다.
이 기술은 효율적이고 상호 연결된 데이터 교환, 분석 및 대응 프로세스를 구축하여 보안 운영 기능을 혁신하고 강화할 수 있습니다. 공급업체는 고객의 요구 사항에 따라 소프트웨어, 서비스형 소프트웨어(SaaS) 또는 관리형 서비스와 같은 위협 관리 솔루션을 제공할 수 있습니다.
솔루션 제공업체는 위협 관리 라이프사이클의 모든 측면을 제공하는 툴을 맞춤형으로 설계, 구축, 관리 또는 제공할 수도 있습니다. 또한 동일한 AI 기반 위협 탐지 및 조사 도구와 위협 관리 솔루션 및 서비스를 통해 SOC 팀이 기존 리소스와 투자 가치를 최대한 활용할 수 있도록 지원합니다.
AI와 오케스트레이션을 기반으로 하는 통합 접근 방식과 전문 지식으로 사이버 범죄에 맞서는 새로운 방법입니다. IBM 위협 관리 서비스 플랫폼을 사용하면 가장 관련성이 높은 지능형 위협을 식별하고 우선순위를 지정하며 조치를 취할 수 있습니다.
IBM Cloud Pak for Security는 기존 데이터 소스에 연결되는 개방형 보안 플랫폼입니다. 더 심층적인 인사이트를 얻고 자동화를 통해 더 빠르게 조치를 취할 수 있습니다. 데이터가 IBM이나 타사 툴, 온프레미스 또는 여러 클라우드 환경에 있든 관계없이 이 플랫폼을 사용하면 데이터를 그대로 유지하면서 위협과 위험을 찾아 대응할 수 있습니다.
위협 탐지는 보안 공식의 절반에 해당할 뿐입니다. 증가하는 알림, 다양한 도구 및 인력 부족에 대비하여 스마트한 인시던트 대응이 필요합니다. 자동화, 프로세스 표준화 및 IBM과의 기존 보안 툴 통합을 통해 인시던트 대응을 가속화하세요.
열악한 인텔리전스 품질, 신뢰 부족, 다른 데이터 소스 및 조직과의 최소한의 통합으로 인해 사이버 공격을 차단하기 위한 실행 가능한 인사이트를 확보하는 데 어려움이 있습니다. IBM 위협 인텔리전스 서비스는 자동화된 사이버 위협 플랫폼을 설계, 구축, 제공 및 운영할 수 있는 전문가를 통해 인텔리전스 관리를 간소화할 수 있습니다.
내부자 위협은 사이버 공격의 60%를 차지하며 탐지하기 어렵습니다. 대부분의 경우 몇 달 또는 몇 년 동안 눈에 띄지 않습니다. 활동 중인 내부자 위협의 신호일 수 있는 행동 이상에 대한 가시성을 확보하세요. 활동 중인 내부자 위협의 신호일 수 있는 행동 이상에 대한 가시성을 확보하세요. 기업 전반에 걸쳐 모든 유형의 권한 있는 계정을 발견하고 제어하세요.
격리되고 변경 불가능한 사본을 복원하여 사이버 공격의 영향을 최소화할 수 있는 IBM FlashSystem 보호 장치로 신속하게 대응하고 복구합니다.
손상된 디바이스에서 멀웨어를 탐지하고 해결합니다. 통합 엔드포인트 관리(UEM) 솔루션을 사용하면 기본적으로 모든 모바일 디바이스, 앱 및 콘텐츠를 모니터링하고 제어할 수 있습니다. AI 기반 보안 분석을 실행하고 모든 플랫폼에서 보안을 유지하세요.
원격 근무와 엔드포인트 간 상호 연결성이 증가하면서 그에 따른 다양한 사이버 보안 문제가 발생하고 있습니다. 이러한 문제를 해결하려면 멀웨어 및 랜섬웨어 위협을 사전에 차단 및 격리하고 엔드포인트 보안을 제로 트러스트 환경으로 발전시킬 수 있는 최신 AI 기반 엔드포인트 대응 및 탐지 툴이 필요합니다.
전체 스토리지 인프라에서 데이터를 식별, 보호, 탐지 및 복구하는 동시에 보안 대시보드와의 통합을 통해 데이터 보호 및 사이버 복원력 상태에 대한 단순하고 통합된 보기를 제공합니다.
IBM 사이버 보안 서비스는 자문, 통합 및 매니지드 보안 서비스와 공격 및 방어 기능을 제공합니다. 글로벌 전문가 팀과 독점 및 파트너 기술을 결합하여 위험을 관리하는 맞춤형 보안 프로그램을 공동 개발합니다.