대부분의 보안 팀은 정보 단편화에 직면해 있으며, 이로 인해 보안 운영의 사각지대가 발생할 수 있습니다. 그리고 사각지대가 존재하는 곳이라면 어디든 보안 위협을 식별하고, 보호하고, 즉각적으로 대응하는 팀의 능력이 저하됩니다.

오늘날의 위험에는 소프트웨어 변이, 지능형 지속 위협(APT), 내부자 위협, 클라우드 기반 컴퓨팅 서비스 관련 취약성 등이 포함되며, 이는 바이러스 백신 소프트웨어가 처리할 수 있는 것보다 더 많습니다. 보호되는 IT 인프라와 원격 근무 인력의 경계가 점점 사라지면서 기업은 끊임없이 새롭고 복잡한 위험과 보안 위협에 직면하고 있습니다.

이처럼 진화하는 위협 환경과 클라우드로의 전환을 배경으로 보안 전문가들은 침해가 발생했고 또 다시 발생할 것이라는 가정 하에 작업합니다.

자동화로 강화되고 AI를 기반으로 하는 사이버 위협 관리 시스템은 오늘날 사이버 범죄자의 지능형 공격에 대응하는 데 도움이 될 수 있습니다. 이를 통해 보안 팀은 성공하는 데 필요한 가시성을 확보할 수 있습니다. 보안 데이터를 통합하면 보안팀은 수천 개의 엔드포인트에 있는 네트워크와 클라우드 간에 위험에 노출된 데이터와 취약성을 파악할 수 있습니다.

조직 내부의 위협은 사이버 보안 영역에서 특히 위험합니다. 그리고 내부자 공격은 외부 위협보다 조직에 더 많은 비용을 초래합니다. 내부자 위협이 무엇인지, 그리고 이를 완화하는 방법을 알아보세요.