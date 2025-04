일반적인 취약성 점수 시스템(CVSS)이란 무엇인가요?

공통 취약성 점수 시스템(CVSS)은 소프트웨어 취약성을 분류하고 등급을 매기는 데 널리 사용되는 프레임워크입니다.

이 프레임워크를 통해 조직은 취약성의 심각도를 나타내는 숫자 점수인 CVSS 점수를 계산할 수 있습니다. CVSS 점수에 기여한 취약점의 특성은 CVSS 벡터 문자열이라고 하는 텍스트 체인으로 표시됩니다.

2005년 이후 여러 버전의 CVSS가 출시되었습니다. 최신 버전인 CVSS v4.0은 2022년에 출시되었습니다. 인시던트 대응 및 보안 팀 포럼(Forum of Incident Response and Security Teams)이라고도 하는 비영리 단체인 FIRST.org, Inc.가 이 프레임워크를 관리합니다.