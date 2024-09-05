위협 행위자는 프리텍스팅에서 피해자에게 가짜 상황을 제공한 후 ,이를 해결해 줄 믿을 수 있는 사람인 척 행동합니다. Social Engineering Penetration Testing 책에서 저자들은 대부분의 프리텍스트가 캐릭터와 상황이라는 두 가지 기본 요소로 구성되어 있다고 설명했습니다.1

캐릭터는 이 스토리에서 사기꾼이 맡은 역할입니다. 사기꾼은 잠재적 피해자와 신뢰를 쌓기 위해 종종 상사나 임원 등 피해자에 대해 권한을 가진 사람 또는 피해자가 신뢰할 만한 사람을 사칭합니다. 이 (가짜) 캐릭터는 동료, IT 직원 또는 서비스 제공업체일 수 있습니다. 일부 공격자는 잠재적 피해자의 친구 또는 가족을 가장하려고 시도하는 경우도 있습니다.

상황은 사기꾼이 펼치는 가짜 이야기의 줄거리, 즉 캐릭터(사기꾼)가 피해자에게 어떤 조치를 취하도록 요청하는 이유입니다. '계정 정보를 업데이트해야 합니다'처럼 일반적인 상황일 수 있습니다. 또는 사기꾼이 특정 피해자를 대상으로 하는 경우에는 '엄마, 돈 좀 보내주세요'처럼 이야기가 구체적일 수 있습니다.

위협 행위자는 캐릭터를 사칭하고 상황을 사실적으로 만들기 위해 보통 온라인에서 캐릭터와 공격 대상을 조사합니다. 이런 연구는 어렵지 않습니다. 일부 추정에 따르면 해커는 소셜 미디어 피드 및 기타 공개 소스의 정보를 바탕으로 약 100분 동안의 검색을 통해 소셜 미디어 피드와 Google이나 LinkedIn과 같은 다른 공개 리소스의 정보를 바탕으로 설득력 있는 스토리를 만들 수 있다고 합니다.

이메일 주소와 전화번호를 위조하여 다른 출처에서 온 메시지인 것처럼 보이게 하는 기법인 스푸핑을 사용하면 사기 시나리오를 더욱 그럴듯하게 만들 수 있습니다. 또는 위협 행위자는 더 나아가 다른 사람의 실제 이메일 계정이나 전화번호를 가로채서 프리텍스팅 메시지를 보낼 수 있습니다. 인공 지능을 사용하여 사람들의 목소리를 복제하는 범죄자에 대한 이야기도 있습니다.