봇 식별 및 관리 툴은 봇의 악성 트래픽을 식별하여 DDoS 위협에 대처하는 데 도움이 됩니다.

Google이 검색 결과에서 페이지를 색인화하는 데 사용하는 봇과 같은 일부 봇은 무해합니다. 그러나 일부는 악의적인 목적으로 사용됩니다. 예를 들어 많은 DDoS 공격은 봇넷을 사용하여 수행됩니다. 봇넷은 사이버 범죄자가 노트북과 데스크톱 컴퓨터, 휴대폰, 사물인터넷(IoT) 디바이스 및 기타 소비자 또는 상업용 엔드포인트를 장악하여 만드는 봇 네트워크입니다.

봇 관리 소프트웨어는 일반적으로 원치 않거나 악의적인 인터넷 봇 트래픽을 차단하면서 유용한 봇이 웹 리소스에 액세스할 수 있도록 허용하는 데 사용됩니다. 이러한 툴 중 상당수는 인공 지능(AI) 과 머신 러닝(ML)을 사용하여 봇과 인간 방문자를 구분합니다. 봇 관리 소프트웨어는 CAPTCHA 테스트 또는 기타 챌린지를 통해 잠재적으로 악의적인 봇을 차단하고, 시스템을 압도할 수 있는 봇에 대해서는 자동으로 속도 제한을 적용하거나 차단할 수 있습니다.