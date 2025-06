맬웨어 공격은 불가피하지만 조직이 방어를 강화하기 위해 취할 수 있는 조치가 있습니다. 이러한 단계에는 다음이 포함됩니다.

보안 인식 교육: 많은 맬웨어 감염은 사용자가 가짜 소프트웨어를 다운로드하거나 피싱 사기에 넘어가서 발생합니다. 보안 인식 교육을 통해 사용자는 소셜 엔지니어링 공격, 악성 웹 사이트 및 가짜 앱을 찾아낼 수 있습니다. 또한, 보안 인식 교육을 통해 맬웨어 위협이 의심되는 경우 어떻게 해야 하고 누구에게 연락해야 하는지에 대해 사용자에게 교육할 수 있습니다.

보안 정책: 보안되지 않은 Wi-Fi를 통해 중요한 자산에 액세스할 때 강력한 비밀번호, 다단계 인증 및 VPN을 요구하면 해커가 사용자 계정에 액세스하는 것을 제한하는 데 도움이 됩니다. 패치 관리, 취약점 평가 및 침투 테스트에 대한 정기적인 일정을 수립하면 사이버 범죄자가 취약점을 악용하기 전에 소프트웨어 및 디바이스의 취약점을 발견하는 데 도움이 될 수 있습니다. BYOD (Bring Your Own Device) 디바이스를 관리하고 섀도우 IT를 방지하기 위한 정책은 사용자가 무의식적으로 회사 네트워크에 악성 코드를 가져오는 것을 방지하는 데 도움이 될 수 있습니다.

백업: 민감한 데이터와 시스템 이미지의 업데이트된 백업을 네트워크에서 분리할 수 있는 하드 드라이브나 기타 디바이스에 보관하면 멀웨어 공격으로부터 쉽게 복구할 수 있습니다.



제로 트러스트 네트워크 아키텍처: 제로 트러스트는 사용자를 신뢰할 수 없고 항상 확인하는 네트워크 보안에 대한 접근 방식입니다. 특히 제로 트러스트는 최소 권한, 네트워크 마이크로세그멘테이션 및 지속적인 적응형 인증 원칙을 구현합니다. 이를 통해 사용자나 디바이스가 액세스해서는 안 되는 민감한 데이터나 자산에 액세스할 수 없도록 방지합니다. 멀웨어가 네트워크에 침투하면 이러한 제어로 인해 수평 이동이 제한될 수 있습니다.



인시던트 대응 계획: 다양한 유형의 멀웨어에 대한 인시던트 대응 계획을 미리 작성하면 사이버 보안 팀이 멀웨어 감염을 보다 신속하게 근절하는 데 도움이 될 수 있습니다.