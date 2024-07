Cisco에 따르면 , 회사 직원 중 80%가 섀도우 IT를 사용한다고 합니다. 직원 개인은 편의성과 생산성 때문에 섀도우 IT를 사용하는 경우가 많습니다. 이들은 회사의 허가된 IT 리소스 대신 개인용 디바이스와 선호하는 소프트웨어를 사용하여 더 효율적이고 효과적으로 일할 수 있다고 생각합니다.

IT의 소비자화, 그리고 더 최근에는 원격 근무 증가로 인해 섀도우 IT 사용이 증가했습니다. SaaS(Software-as-a-Service) 덕분에 신용 카드를 가지고 있고 최소한의 기술적 지식만 있다면 누구나 협업, 프로젝트 관리, 콘텐츠 생성 등을 위해 정교한 IT 시스템을 배치할 수 있습니다. 조직의 BYOD(Bring Your Own Device) 정책은 직원들이 자신의 컴퓨터와 모바일 디바이스를 기업 네트워크에서 사용할 수 있도록 허용합니다. 그러나 공식적인 BYOD 프로그램을 시행 중인 경우에도 IT 팀은 직원이 BYOD 하드웨어에서 사용하는 소프트웨어와 서비스를 파악하지 못하는 경우가 많고, 직원의 개인용 디바이스에 IT 보안 정책을 적용하기가 어려울 수 있습니다.