사이버 보안 위기 커뮤니케이션: 무엇을 해야 할까

성공적인 위기 커뮤니케이션은 사이버 보안 사고가 시작되기 훨씬 전에 시작됩니다. 전체 재해 복구 계획의 일환으로 사이버 보안 위기 커뮤니케이션을 구상해 두는 기업도 있고, 별도의 계획을 세워두는 기업도 있습니다.

Melanie Ensign은 보안, 개인 정보 보호, 위험 팀을 위한 다학제적 커뮤니케이션 엑설런스 센터 Discernible의 창립자이자 CEO입니다. Ensign은 많은 기업이 보안을 등한시하다가 문제가 생기고 나서야 불안한 환경에서 상황을 좋게 좋게 해석하려 애쓴다고 지적합니다.

"고객과 함께 일할 때 저는, 내일 무슨 일이 벌어진다면 무슨 말을 하고 싶은지 묻습니다. 진실이었으면 하는, 이 사건에 대응해서 할 수 있었으면 하는 말은 무엇인가요?" Ensign은 말합니다. "그러면 기업으로서 어떤 모습을 보이고 싶은지, 어떤 가치와 특성을 표현하고 싶은지 이야기합니다. 우리는 그 모든 것을 사실로 만들기 위해 노력합니다. 사실이 아니라면 말할 수 없으니까요."

위기를 성공적으로 관리하는 데 필요한 기반을 구축하기 위한 세 가지 핵심은 다음과 같습니다.