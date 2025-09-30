보안 제어란 무엇인가요?

보안 제어는 조직에 중요한 다양한 형태의 데이터와 인프라를 보호하기 위해 구현되는 매개변수입니다. 물리적 재산, 정보, 컴퓨터 시스템 또는 기타 자산에 대한 보안 위험을 방지, 감지, 대응 또는 최소화하기 위해 사용되는 모든 유형의 안전 장치 또는 대책은 보안 제어로 간주됩니다.

사이버 공격의 증가율을 고려할 때 오늘날 데이터 보안 제어는 그 어느 때보다 중요합니다. 메릴랜드 대학의 Clark School 연구에 따르면 현재 미국에서는 평균 39초마다 사이버 보안 공격이 발생하여 매년 미국인 3명 중 1명이 영향을 받고 있으며, 이러한 공격의 43%가 소규모 기업을 대상으로 합니다. 2021년 3월부터 2022년 3월까지 미국에서 발생한 데이터 유출 사고의 평균 비용은 944만 달러였습니다.

동시에 데이터 개인정보 보호 규정이 강화되고 있어 기업은 데이터 보호 정책을 강화하지 않으면 잠재적인 벌금에 직면할 수 있습니다. 유럽연합은 지난해 엄격한 일반 데이터 보호 규정(GDPR) 법률을 시행했습니다. 미국에서는 캘리포니아의 소비자 개인정보 보호법이 2020년 1월 1일부터 시행될 예정이며, 현재 다른 여러 주에서도 유사한 조치를 고려하고 있습니다.

이러한 규정에는 일반적으로 요구 사항을 충족하지 않는 회사에 대한 엄격한 처벌이 포함됩니다. 예를 들어, 최근 Facebook은 데이터 보호 정책의 미비로 인해 여러 건의 데이터 유출이 발생하여 미국 연방거래위원회로부터 30억 달러 이상의 벌금을 부과받을 것으로 예상한다고 발표했습니다.