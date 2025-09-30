Android 디바이스 관리란?

Google Play 스토어에는 수많은 Android 앱이 제공됩니다. 일부 앱은 안전하고 개인 정보를 철저히 관리하겠지만, 많은 앱의 경우는 그렇지 않습니다. 앱은 보안이 취약할 수 있습니다.

보안이 취약한 앱은 데이터 유출로 이어집니다. 안전하지 않은 앱으로부터 개인 정보나 기업 정보가 부도덕한 제3자에게로 유출될 수 있습니다. 데이터 유출의 한 가지 원인은 과도한 앱 권한입니다. 앱 권한은 앱이 사용자의 디바이스에서 액세스할 수 있는 기능의 범위를 정의합니다. 일부 앱 권한은 다른 권한보다 위험하므로 사용자는 권한을 허용할 때 주의해야 합니다.

Wandera의 연구 ‘모바일 위협 환경 이해하기’에 따르면 Android에서 가장 많이 요청되는 권한 중에 45%를 고위험으로 간주합니다. 하지만 어떤 권한이 고위험이며, 얼마나 위험할까요? 다음은 Android에서 정기적으로 허용되는 권한 중에 Wandera에서 위험성이 높다고 판단하는 항목입니다.

– 계정 찾기: 해당 휴대폰에 저장된 계정 목록에 앱이 액세스하도록 허용합니다.

– 연락처 읽기: 앱이 해당 디바이스에 저장된 연락처 정보를 읽을 수 있도록 허용합니다.

– 휴대폰 상태 읽기: 앱이 디바이스의 휴대폰 번호나 디바이스 ID와 같은 내부 특성에 액세스하도록 허용합니다.

– SD 카드 읽기: 앱이 SD 카드의 내용을 읽도록 허용합니다.

– SD 카드에 쓰기: 앱이 SD 카드의 내용을 수정하거나 삭제하도록 허용합니다.

– 정확한 위치: 앱이 GPS나 네트워크 위치 출처를 사용하여 정확한 위치 정보를 얻도록 허용합니다.

– 오디오 녹음: 앱이 언제든지 마이크를 통해 오디오를 녹음하도록 허용합니다.

– 사진 및 동영상 촬영: 앱이 언제든지 카메라를 사용하도록 허용합니다.

오래된 운영 체제

Wandera의 연구에 따르면 "조직의 65%가 최소 1대 이상의 디바이스에서 오래된 운영 체제를 사용하고 있으며," 데이터에 따르면 "Android 디바이스의 57%가 현재 버전보다 두 버전은 뒤처진 OS를 실행하고 있습니다." 운영 체제를 업데이트하면 디바이스 성능을 향상될 뿐만 아니라 중요한 보안 패치도 적용됩니다. 따라서 OS를 업데이트하지 않으면 Android는 사이버 공격에 취약한 채로 남아있게 됩니다.

앱 사이드로드

Android 디바이스에 사이드로드 한다는 것은 기본 Google Play 스토어를 사용하지 않고 앱을 설치하는 프로세스를 이야기합니다. Android OS 기본 설정에서는 비공식적인 출처에서 사이드로드된 앱의 다운로드 및 설치를 허용하지 않지만, 타사 앱을 허용하도록 Android OS 설정을 변경하는 것이 가능합니다. 따라서 사용자는 웹사이트에서 애플리케이션 패키지를 다운로드하거나 서드파티 앱스토어에서 앱을 설치할 수 있습니다.

Wandera의 연구는 약 20%의 Android 디바이스에서 이러한 설정을 활성화하고 있음을 보여주며, 이는 디바이스에 위협을 초래할 수 있습니다. 앱을 사이드로드(sideload)한 사용자는 여러 보안 위험을 마주하게 됩니다. 이러한 앱은 Apple과 Google의 공식 앱 스토어의 애플리케이션 심사 과정을 우회하기 때문입니다. 그러므로 디바이스는 인식하지 못하는 사이에 설치된 멀웨어로부터 제대로 보호를 받을 수 없습니다. "Wandera의 연구에 따르면," 35%의 조직에는 사이드로드된 앱이 하나 이상 설치된 디바이스가 최소 한 대는 있는 것으로 나타났습니다.

루팅

루팅이란 Android 사용자가 내부 OS 시스템을 제어할 수 있도록 해주는 프로세스입니다. 그리고 그 이름을 보면 알 수 있듯, 이 기술은 디바이스에 루트 액세스를 허용합니다. 루팅된 Android 디바이스의 사용자는 디바이스의 운영 체제를 바꾸는 것까지 포함하여 과감한 변경을 할 수 있습니다. Android OS를 루팅하는 것은 Apple의 iOS 탈옥과도 비슷합니다. 두 가지 모두 권한 상승 방법이지만, 루팅은 Apple 사용자가 탈옥을 통해 얻는 것보다 Android 사용자에게 더 많은 제어 권한을 부여합니다.

Wandera 연구에 따르면 "6%의 조직에는 최소 하나의 탈옥 디바이스 또는 루팅된 디바이스가 있습니다." 디바이스를 캐리어락에서 해제하려는 사용자에게 인기가 있지만, 이러한 위험한 설정을 사용하면 승인되지 않은 소프트웨어 기능과 애플리케이션을 설치할 수 있습니다. 일부 사용자는 모바일 디바이스를 탈옥하거나 루팅하여 보안 강화 프로그램을 설치할 수도 있습니다. 하지만 대부분은 OS 설정을 변경하거나 공식 앱 스토어에 없는 애플리케이션을 설치하고자 더 간단한 방법을 찾는 것입니다. 어떤 경우이든, 루팅은 디바이스를 사이버 위협에 노출시킵니다.