XaaS 시대의 데이터 보안 및 규정 준수 강화

작성자

Rishi Vaish

VP and Head

IBM Software, Cloud and AI Acceleration

IDC의 최근 조사에 따르면 설문조사에 참여한 CEO 중 85%가 수익 성장을 가속화하는 데 중요한 전략적 차별화 요소로 디지털 역량을 꼽았습니다. 그러나 IT 의사 결정권자들은 디지털 인프라와 관련된 위험과 비즈니스 성과에 미칠 수 있는 영향에 대해 여전히 우려하고 있으며, 데이터 유출과 보안 문제를 가장 큰 위협으로 꼽고 있습니다.

XaaS 소비 모델이 빠르게 성장하고 AI와 데이터의 통합이 모든 비즈니스 계획의 최전선에 있는 지금, 데이터 보안의 보호가 성공의 핵심입니다. 또한 고객이 데이터 규정 준수 요구 사항을 간소화하여 AI 및 데이터 집약적인 워크로드를 지원하는 조직으로 거듭날 수 있도록 지원합니다.

효율성 및 보안을 위한 자동화

데이터는 모든 AI 애플리케이션의 핵심입니다. 필요한 데이터에 액세스하고 처리할 수 있어야 AI 모델에서 최적의 결과를 얻을 수 있습니다. IBM배포 가능한 아키텍처라는 일련의 자동화 청사진을 도입하기 위해 파트너 및 고객과 열심히 협력하고 있습니다.

이 청사진은 고객의 배포 프로세스를 간소화하도록 설계되었습니다. IBM은 조직이 사전 설정되고 검토 가능한 보안 요구 사항에 맞게 맞춤화된 방식으로 클라우드 워크로드를 손쉽게 선택하고 배포할 수 있도록 지원하며 AI와 XaaS를 원활하게 통합할 수 있도록 돕는 것을 목표로 합니다. AI와 XaaS의 융합에 대한 이러한 노력은 작년에 달성한 최근의 성과에서 더욱 잘 드러납니다. 이 플랫폼은 기업이 워크로드를 확장하고 책임감 있는 데이터 및 AI 워크플로를 구축하는 동시에 AI 모델을 효과적으로 학습, 검증, 미세 조정 및 배포할 수 있도록 설계되었습니다.

멀티클라우드 환경에서의 데이터 보호

비즈니스 리더는 하이브리드 클라우드 지원의 중요성에 주목하는 동시에 현대 기업이 데이터 스토리지와 애플리케이션을 지원하기 위해 클라우드와 온프레미스 환경을 혼합해야 하는 경우가 많다는 현실을 인정해야 합니다. 사실 워크로드마다 효율적으로 운영하기 위한 요구 사항이 다릅니다.

즉, 온프레미스, 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드, 엣지 등 모든 워크로드를 한곳에 둘 수 없습니다. 한 가지 예로 CrushBank와의 협력을 들 수 있습니다. 이 기관은 watsonx를 사용하여 IT 직원에게 향상된 정보를 제공함으로써 AI로 데스크 운영을 간소화합니다. 이는 생산성 향상으로 이어져 궁극적으로 고객 경험을 향상시킵니다. 사용자 지정 하이브리드 클라우드 전략은 보안, 데이터 지연 시간 및 성능을 관리하므로 직원이 IT 비즈니스에서 벗어나 비즈니스에 집중할 수 있습니다.

이 모든 것은 애플리케이션 자체를 수정할 필요 없이 애플리케이션 데이터의 개인 정보 보호 및 보안을 지원하기 위해 데이터 보호 기능을 향상시켜 하이브리드 클라우드 XaaS 환경을 구축하는 것에서 시작됩니다. IBM에서 보안과 규정 준수는 우리가 하는 모든 일의 핵심입니다.

최근 IBM은 하이브리드, 멀티클라우드 환경과 워크로드 전반에서 기업이 위험을 완화하고 데이터를 보호하는 데 도움이 되도록 설계된 현대화된 클라우드 보안 및 규정 준수 솔루션 제품군인 IBM® Cloud Security and Compliance Center를 확장했습니다. 데이터가 디지털 혁신의 생명선인 XaaS 시대에는 강력한 데이터 보호에 투자하는 것이 성공을 위한 가장 중요한 요소입니다.

강력한 데이터 보안이 필요한 XaaS

IBM은 점점 더 상호 연결되고 데이터에 의존하는 세상에서 최고 수준의 보안 표준을 충족하기 위한 헌신을 계속 보여주고 있습니다. IBM의 소프트웨어, 인프라 및 서비스 제품은 고객이 진화하는 보안 및 데이터 규정 준수 요구 사항을 해결할 수 있도록 설계되었기 때문에 미션 크리티컬 워크로드를 지원할 수 있습니다. XaaS와 AI가 부상하는 가운데 데이터 보안을 우선시하면 고객의 민감한 정보를 보호하는 데 도움이 될 수 있습니다.

 

