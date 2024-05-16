XaaS 시대의 데이터 보안 및 규정 준수 강화

비즈니스 리더는 하이브리드 클라우드 지원의 중요성에 주목하는 동시에 현대 기업이 데이터 스토리지와 애플리케이션을 지원하기 위해 클라우드와 온프레미스 환경을 혼합해야 하는 경우가 많다는 현실을 인정해야 합니다. 사실 워크로드마다 효율적으로 운영하기 위한 요구 사항이 다릅니다.

즉, 온프레미스, 퍼블릭 또는 프라이빗 클라우드, 엣지 등 모든 워크로드를 한곳에 둘 수 없습니다. 한 가지 예로 CrushBank와의 협력을 들 수 있습니다. 이 기관은 watsonx를 사용하여 IT 직원에게 향상된 정보를 제공함으로써 AI로 데스크 운영을 간소화합니다. 이는 생산성 향상으로 이어져 궁극적으로 고객 경험을 향상시킵니다. 사용자 지정 하이브리드 클라우드 전략은 보안, 데이터 지연 시간 및 성능을 관리하므로 직원이 IT 비즈니스에서 벗어나 비즈니스에 집중할 수 있습니다.

이 모든 것은 애플리케이션 자체를 수정할 필요 없이 애플리케이션 데이터의 개인 정보 보호 및 보안을 지원하기 위해 데이터 보호 기능을 향상시켜 하이브리드 클라우드 XaaS 환경을 구축하는 것에서 시작됩니다. IBM에서 보안과 규정 준수는 우리가 하는 모든 일의 핵심입니다.

최근 IBM은 하이브리드, 멀티클라우드 환경과 워크로드 전반에서 기업이 위험을 완화하고 데이터를 보호하는 데 도움이 되도록 설계된 현대화된 클라우드 보안 및 규정 준수 솔루션 제품군인 IBM® Cloud Security and Compliance Center를 확장했습니다. 데이터가 디지털 혁신의 생명선인 XaaS 시대에는 강력한 데이터 보호에 투자하는 것이 성공을 위한 가장 중요한 요소입니다.