중요 인프라란 무엇인가요?

중요한 인프라가 다운되면 그 결과는 치명적일 수 있습니다. 중요 인프라의 복원력이 중요한 이유와 소프트웨어 솔루션이 어떻게 도움이 될 수 있는지 알아보세요.
중요 인프라란 사회와 경제의 기능에 필수적인 시스템, 시설, 자산을 말합니다.

이러한 인프라는 중단되면 공공 안전, 보안, 경제적 안정성 또는 공중 보건에 영향을 미치기 때문에 필수적인 것으로 간주됩니다. 중요 인프라에는 상호 연결되고 상호 의존적인 물리적 구성 요소와 가상 구성 요소가 모두 포함됩니다.

대부분의 국가와 통치 기관은 중요 인프라를 관리하는 방법에 대한 규칙을 유지합니다. 예를 들어, 미국에서는 국토안보부(DHS), 사이버보안 및 기반시설 보안국(CISA), 에너지부(DOE) 와 같은 정부 기관이 중요 인프라 보안 및 관리에 관한 규정 및 표준을 정의합니다. 대통령 정책 지침 21(PPD-21)은 안전하고 기능적이며 복원력이 뛰어난 핵심 인프라를 강화하고 유지하기 위한 전국적인 노력의 통합을 촉진합니다.

이러한 시스템을 관리하는 사람들은 중요한 인프라의 상태를 관리하기 위한 최신 규정, 모범 사례 및 기술을 알고 있는 것이 중요합니다. 중요 인프라 부문은 우리 주변 곳곳에 존재합니다.

  • 에너지 부문: 원자로, 전력망, 석유 및 천연가스 시설, 파이프라인 및 연료 저장.

  • 화학 부문: 석유화학제조, 농약생산, 화학물질 유통.

  • 운송 부문: 공항, 항구, 철도, 고속도로, 교량 및 대중 교통 시스템.

  • 상하수도 시스템: 수처리장, 저수지, 댐, 펌프장, 하수도 시스템.

  • 통신 부문: 통신 네트워크, 인터넷 서비스 제공 업체 및 위성 시스템.

  • 금융 서비스 부문: 은행, 증권 거래소, 결제 시스템 및 어음교환소.

  • 의료: 병원, 클리닉 및 의료 공급망.

  • 응급 서비스: 경찰, 소방서 및 응급 관리 시스템.

  • 식품 및 농업: 농장, 식품 가공 시설, 유통 네트워크 및 식품 안전 시스템.

  • 정부: 방위산업기지, 연방정부시설, 국가안보시스템.

  • 정보 기술: 데이터 센터, 중요한 소프트웨어 및 하드웨어, 사이버 보안 시스템 및 인터넷 인프라.

이러한 인프라는 서로 연결되어 있는 경우가 많으며, 한 부문의 중단이 다른 부문에 연쇄적으로 영향을 미쳐 광범위한 결과를 초래할 수 있습니다.
중요 인프라에 대한 일반적인 위협

중요 인프라는 운영을 방해하고 공공 안전, 보안 및 경제적 안정성에 위험을 초래할 수 있는 다양한 위협에 직면해 있습니다. 일반적인 위협은 다음과 같습니다.
사이버 공격

공격자는 제어 시스템, 네트워크 및 소프트웨어 취약성을 표적으로 삼아 무단으로 액세스하거나, 운영을 방해하거나, 민감한 정보를 훔치거나, 물리적 손상을 일으킬 수 있습니다.
물리적 공격

사보타주, 테러 또는 기물 파손은 시설을 직접적으로 손상시키고 운영을 방해하며 생명을 위험에 빠뜨릴 수 있습니다. 이러한 공격은 상업 시설, 운송 시스템, 중요한 제조 운영 또는 기타 자산을 대상으로 삼을 수 있습니다.
자연 재해

허리케인, 지진, 홍수, 산불, 악천후로 인해 필수 서비스가 중단될 수 있습니다. 역사적 기후 패턴을 기반으로 하는 시스템은 기상 이변의 빈도와 강도 증가로 인해 어려움에 직면할 수 있습니다.
팬데믹 및 보건 비상사태

팬데믹과 질병 발생은 인력 부족, 운영 중단, 의료 서비스 수요 증가로 이어져 공중 보건 대응자들과 전반적인 시스템 복원력에 부담을 줄 수 있습니다.
공급망 취약성

손상된 제품이나 위조품과 같은 공급망의 취약성은 운영을 방해하거나 시스템 무결성을 손상시키는 데 악용될 수 있는 취약점을 야기할 수 있습니다.
기술 종속성

중요 인프라가 상호 연결되고 고급 기술에 대한 의존도가 높아짐에 따라 복잡한 시스템 및 소프트웨어에 대한 의존도가 증가합니다.

중요 인프라를 보호하려면 강력한 사이버 보안 조치, 재해 대비 및 대응 계획, 탄력적인 인프라 설계, 공급망 보안, 공공-민간 협업, 지속적인 모니터링 및 위험 평가 등 포괄적인 접근 방식이 필요합니다.
중요 인프라를 관리하는 방법

중요 인프라를 관리하려면 인프라의 다양한 구성 요소를 모니터링, 제어 및 보호하기 위한 강력한 소프트웨어 솔루션 및 시스템을 구현해야 합니다.

 

  • 자산 관리: 소프트웨어 기반 엔터프라이즈 자산 관리(EAM) 시스템을 활용하여 물리적 장비, 소프트웨어 라이선스, 네트워크 디바이스 등 모든 중요 인프라 자산을 추적하세요. 이를 통해 효율적인 자산 재고, 유지보수 일정 및 수명 주기 관리가 가능해집니다.
  • SCADA 및 제어 시스템: SCADA(감시 제어 및 데이터 수집) 시스템 또는 이와 유사한 제어 시스템을 구현하여 중요 인프라의 물리적 프로세스를 모니터링하고 제어합니다. 이러한 시스템을 통해 운영자는 인프라를 원격으로 모니터링 및 관리하고, 실시간 데이터를 수집하고, 정보에 입각한 의사 결정을 내릴 수 있습니다.
  • 네트워크 모니터링 및 보안: 네트워크 모니터링 도구와 보안 솔루션을 배포하여 네트워크 인프라를 지속적으로 모니터링하세요. 이는 중요한 인프라 시스템의 무결성과 가용성을 손상시킬 수 있는 잠재적인 사이버 위협, 취약성 또는 이상 현상을 감지하고 대응하는 데 도움이 됩니다.
  • 위험 기반 접근 방식: 이러한 접근 방식에는 인프라 시스템에 대한 위험 평가 및 우선순위 지정, 위험 관리 조치 구현, 자산의 중요도 및 중단의 잠재적 영향에 기반한 리소스 할당 등이 포함됩니다.
  • 데이터 분석 및 예측 유지보수: 소프트웨어 분석 도구를 활용하여 중요 인프라 시스템에서 수집한 데이터를 분석합니다. 데이터 분석 기술을 적용하면 패턴과 추세를 파악하여 장비 고장을 예방하고 다운타임을 완화하는 데 도움이 되는 예측 유지보수 관행을 구현할 수 있습니다.
  • 원격 모니터링 및 제어: 소프트웨어 솔루션을 사용하여 원격 모니터링 및 제어 기능을 구현합니다. 이를 통해 운영자는 중앙 집중식 위치에서 중요 인프라 시스템을 모니터링하고 제어할 수 있으므로 사고에 신속하게 대응할 수 있고 모든 위치에 물리적으로 상주할 필요성을 줄일 수 있습니다.
  • 인시던트 대응 및 재해 복구: 소프트웨어 도구를 사용하여 종합적인 사고 대응 계획 및 재해 복구 전략을 개발하세요. 이러한 계획에는 사이버 공격, 자연 재해 또는 기타 긴급 상황이 발생할 경우 따라야 할 단계별 절차가 설명되어 있어야 합니다. 소프트웨어 기반 사고 관리 시스템은 대응 및 복구 프로세스를 간소화하는 데 도움이 될 수 있습니다.
  • 규정 준수 및 규제 요건: 중요 인프라 관리에 사용되는 소프트웨어 시스템이 관련 규정 및 표준을 준수하는지 확인합니다. 여기에는 사이버 보안 표준, 데이터 보호 규정 및 산업별 규정 준수 요구 사항이 포함됩니다.
  • 훈련 및 교육: 소프트웨어로 중요 인프라를 관리하는 담당자에게 훈련과 교육을 제공합니다. 운영자와 관리자가 사용하는 소프트웨어 도구와 시스템, 사이버 보안 모범 사례 및 프로토콜에 대해 잘 알고 있는지 확인하는 것이 중요합니다.
  • 이중화 및 백업 시스템: 중요한 작업의 연속성을 보장하기 위해 이중화 및 백업 시스템을 구현합니다. 여기에는 이중화 서버, 백업 전원 공급 장치 및 데이터 백업 솔루션이 포함됩니다. 백업 시스템의 효과를 확인하기 위해 정기적으로 테스트를 수행해야 합니다.
  • 협업 및 정보 공유: 정부 기관, 업계 파트너, 사이버 보안 조직을 포함한 중요 인프라 이해관계자 간의 협업과 정보 공유를 촉진합니다. 이를 통해 위협 인텔리전스, 모범 사례 및 교훈을 공유하여 중요 인프라의 전반적인 보안과 복원력을 강화할 수 있습니다.
  • 공공-민간 파트너십: 공공 부문과 민간 부문 기관 간의 관계는 정보 공유, 자원 할당, 위협 및 중단에 대한 조정된 대응을 촉진합니다. 이러한 추세는 중요한 인프라 관리의 진화하는 환경을 강조하며 혁신적인 접근 방식, 기술 발전, 협업 및 위험 및 복원력에 대한 사전 예방적 자세의 필요성을 강조합니다.

 

소프트웨어를 사용하여 중요 인프라를 관리하려면 모니터링, 제어, 보안, 유지보수 및 규정 준수를 포괄하는 접근 방식이 필요합니다. 소프트웨어 솔루션의 강력한 기능을 활용하면 중요한 인프라를 효과적으로 관리하고 안정성, 보안 및 탄력성을 보장할 수 있습니다.
