비인간 ID란 무엇인가요?

NHI는 주로 자동화를 강화하여 워크플로를 간소화하는 데 사용됩니다.
NHI는 기존 ID 및 액세스 관리 시스템(IAM)에서 인간 사용자가 ID를 갖는 것과 거의 동일한 방식으로 IT 에코시스템 내에서 앱, 하드웨어, 봇, AI 에이전트, 기타 항목을 식별합니다.
IT 및 보안 전문가는 비인간 엔티티에 고유 ID를 할당함으로써 맞춤형 권한을 부여하고, 보안 정책을 시행하고, 활동을 추적하고, 액세스 제어를 보다 효과적으로 적용할 수 있습니다.
- 비인간 엔티티에 고유한 ID가 없다면, 이 엔티티에 권한을 부여할 대상이 없습니다.
- 앱이나 디바이스는 인증 대상 ID가 없으면 자체 인증할 수 없습니다.
- 활동을 추적하려면 그 활동을 특정할 수 있는 ID가 있어야 합니다.
- 액세스 제어는 이를 시행할 ID가 있는 경우에만 시행할 수 있습니다.
사용 사례의 예로 회계 플랫폼과 고객 관계 관리(CRM) 시스템의 데이터를 사용하여 청구서를 생성하고 전송하는 청구 시스템을 생각해 보세요.
이 프로세스를 수동으로 수행하려면 누군가가 각 데이터베이스로 이동하여 관련 데이터를 가져오고, 상관 관계를 파악하고, 청구서를 계산하고, 송장을 생성하여 고객에게 보내야 합니다.
이 프로세스를 자동화할 수 있지만 민감한 데이터가 포함되기 때문에 강력한 보안 조치가 필요합니다. NHI는 세 시스템 간의 통신과 액세스 정책의 시행을 안전하게 보호하여 데이터가 오용되지 않도록 합니다.
- NHI는 세 시스템이 서로를 인증할 수 있는 방법을 제공하여 가짜 시스템이 섞여 들어갈 위험을 완화합니다.
- NHI를 통해 조직은 청구 시스템에 업무를 수행하기 위해 필요한 최소한의 권한을 할당할 수 있습니다. 아마도 청구 시스템은 데이터를 읽을 수만 있고 쓸 수는 없으며, 하루 중 특정 시간에만 회계 및 CRM 툴에 액세스할 수 있습니다.
- NHI를 사용하면 조직이 프로세스 전반에 걸쳐 세 시스템 모두의 동작을 더 쉽게 모니터링하여 감사 추적을 생성할 수 있습니다.
궁극적으로 NHI는 복잡한 IT 및 비즈니스 운영을 안전하게 자동화할 수 있도록 지원합니다. 백업, 시스템 업데이트, 심지어는 사용자 인증까지 모두 인간 사용자의 활동을 방해하지 않고 백그라운드에서 수행할 수 있습니다.