비인간 ID란 무엇인가요?

비인간 ID는 자동화의 핵심으로, 소프트웨어, 하드웨어 및 기타 리소스가 인간의 감독 없이도 연결되고, 통신하고, 작업을 수행할 수 있도록 해줍니다.

매일 밤 회사의 민감한 데이터를 안전한 클라우드 스토리지 시스템에 자동으로 복사하는 자동 백업 서비스를 생각해 보세요. 데이터베이스나 클라우드 스토리지 시스템 모두 유효한 자격 증명이 없는 임의의 사람에게 액세스 권한을 부여하지 않습니다. 소프트웨어도 마찬가지입니다. 따라서 백업 서비스에 ID가 부여됩니다. 이 ID는 백업 서비스가 데이터베이스 및 스토리지 시스템에 대해 자체 인증할 수 있음을 의미하며, 이를 통해 이 서비스가 수행 중인 작업을 수행할 권한이 있음을 신뢰할 수 있습니다.

기업 시스템에서 NHI의 수는 클라우드 서비스, 인공 지능, 머신 러닝의 발전에 힘입어 수년간 꾸준히 증가해 왔습니다. 추정치는 45:1에서 92:1로 다양하지만, 평균 IT 시스템에서는 비인간 ID가 인간 ID보다 훨씬 많습니다

이러한 NHIs의 폭발적인 증가는 새로운 보안 문제를 야기합니다. IBM X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 해커가 유효한 계정 자격 증명을 악용하여 네트워크에 액세스하는 ID 기반 공격은 침해의 30%를 차지하는 가장 일반적인 사이버 공격 방법 중 하나입니다.

그리고 비인간 ID는 인간 계정보다 권한이 높고 보안 제어가 적은 경우가 많기 때문에 기업 공격 표면에서 특히 매력적인 부분입니다.

비인간 ID 관리 분야는 비인간 ID로 인해 발생하는 고유한 보안 위험에 대처하고 전반적인 ID 보안 태세를 개선하는 데 도움을 주기 위해 등장했습니다.