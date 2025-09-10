최신 사이버 보안 뉴스와 해당 분야 실무자와의 심층적인 대화를 결합한 주간 팟캐스트입니다.
매주 수요일, 전문가 패널이 전하는 뉴스 요약을 만나보세요. 최신 멀웨어와 공격 트렌드부터 주목할 만한 신기술 및 도구까지, 현재 가장 중요한 소식들을 심도 있게 분석해 드립니다.
또한 한 달에 한 번 제공되는 보너스 에피소드도 놓치지 마세요. 사이버 보안 분야의 통찰력 있는 전문가들과의 심층 인터뷰를 통해 실무 현장의 생생한 이야기를 전해드립니다.
AI 신원 관리는 사이버 보안의 다음 핵심 영역입니다. 에이전틱 AI를 보호하고, 프롬프트 인젝션을 방지하며, 기업 내에서 머신 아이덴티티를 관리하는 방법을 확인해 보세요.
인터뷰 5: AI 에이전트 액세스 문제: IAM이 AI를 처리할 수 있을까요?
2026 IBM X-Force Threat Intelligence Index는 급증하는 앱 악용, AI 자격 증명 도용 및 증가하는 공급망 보안 위험을 보여줍니다.
에피소드 22: 일반 사용자를 대상으로 하는 앱에 대한 악용 사례가 급증하고 있습니다. 왜 그럴까요?