Threat Intelligence Index 2026 | 보고서 다운로드
시리즈 소개

최신 사이버 보안 뉴스와 해당 분야 실무자와의 심층적인 대화를 결합한 주간 팟캐스트입니다.

매주 수요일, 전문가 패널이 전하는 뉴스 요약을 만나보세요. 최신 멀웨어와 공격 트렌드부터 주목할 만한 신기술 및 도구까지, 현재 가장 중요한 소식들을 심도 있게 분석해 드립니다.

또한 한 달에 한 번 제공되는 보너스 에피소드도 놓치지 마세요. 사이버 보안 분야의 통찰력 있는 전문가들과의 심층 인터뷰를 통해 실무 현장의 생생한 이야기를 전해드립니다.

 
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AI는 보안 위험이 되고 있습니다. 이에 대비하고 계신가요?

 

 

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Security Intelligence의 모든 에피소드 시청하기 AI 에이전트 액세스 문제: IAM이 AI를 처리할 수 있습니까? 일반 사용자를 대상으로 하는 앱에 대한 악용 사례가 급증하고 있습니다. 왜 그럴까요? 로맨스 사기: 사기 수법, 피해 방법 및 대응 방법 OpenClaw와 Claude Opus 4.6: AI 에이전트 보안은 향방은? 사이버 보안 전문가가 OpenClaw와 Moltbook에 대해 알아야 할 사항 John Henry vs. 챗봇: 인간이 AI 사기꾼을 능가할 수 있을까요? 최신 AI 멀웨어와 40년에 걸친 해커 문화 비교 대부분의 사이버보안 교육은 효과가 없습니다. 그걸 바꿀 수 있을까요? 랜섬웨어 두더지 잡기, 내부 위협으로서의 AI 에이전트, 그리고 휴머노이드 로봇 해킹 방법 버그 바운티, AI 레드팀, 그리고 새해 결심에 대한 새로운 시각 미국에서 해킹 당할때 비용이 많이 드는 이유 사이버 보안의 연간 리뷰: ClickFix 공격, 바이브코딩 취약점, 섀도우 에이전트 등 AI 브라우저 차단과 2025년 주요 소프트웨어 결함 React2Shell의 인기, WormGPT의 실패, Gmail 계정 관련 최신 위협 봇넷이 된 우리 집, 기밀을 유출하는 개발자, 그리고 시 한 편에 무너지는 AI 가드레일 허니팟 탐색: 새로운 맬웨어 변종을 발견하는 기분 다크 웹 취업 시장이 번창하고, AI 사기 행각이 증가하는데 연말연시 시즌이네요 AI 스파이, 새로운 OWASP Top 10 및 소규모 랜섬웨어 발생을 차단하는 Anthropic 사이버 보안의 AI 허점, OT 보안 실패, 루브르 박물관 강도 사건의 교훈 사람처럼 행동하는 Android 멀웨어와 멀웨어처럼 행동하는 AI 에이전트 사무실 침입 방법: 사회공학 전문가가 물리적 보안에 대해 이야기하다 ChatGPT Atlas는 안전한가요? 더 듣기: 보이지 않는 웜, 고스트 네트워크 및 AWS 중단 RIP Windows 10, 자동화된 코드 복구 및 월급루팡 퇴치 AI 에이전트를 속이는 방법, DDoS 공격 트렌드, 사이버 보안 신화를 깨뜨리는 방법 AI 취약점 종말, Petya의 새로운 변종이자 멍청한 사이버 보안 규칙 AI 랜섬웨어, 채용 사기 및 Scattered Lapsus$ Hunters의 종말 바이브 해킹, HexStrike AI, 그리고 최신 계략을 보여주는 Scattered Lapsus$ Hunters
다음 내용도 참고하세요 Google의 Gemini 3: AI 에이전트, 추론 및 검색 모드 AI & 사이버 복원력: 모든 최고경영진이 알아야 할 사항 데이터 유출이란 무엇인가요?

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