최신 사이버 보안 뉴스와 해당 분야 실무자와의 심층적인 대화를 결합한 주간 팟캐스트입니다.

매주 수요일, 전문가 패널이 전하는 뉴스 요약을 만나보세요. 최신 멀웨어와 공격 트렌드부터 주목할 만한 신기술 및 도구까지, 현재 가장 중요한 소식들을 심도 있게 분석해 드립니다.

또한 한 달에 한 번 제공되는 보너스 에피소드도 놓치지 마세요. 사이버 보안 분야의 통찰력 있는 전문가들과의 심층 인터뷰를 통해 실무 현장의 생생한 이야기를 전해드립니다.