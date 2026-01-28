발렌타인데이는 끝났지만, 사랑의 기운은 여전히 남아있습니다. 물론 피해자의 지갑을 향한 사기꾼의 사랑 말입니다.

이번 Security Intelligence 특별 에피소드에서 호스트 Matt Kosinski는 Claire Nunez, Suja Viswesan, Dave Bales와 함께 '잘못된 번호'로 시작되는 문자 메시지에서 비롯된 순진해 보이는 대화부터, 감정과 신뢰, 시간을 이용해 금전을 갈취하는 장기형 '돼지 도살(pig butchering)' 사기까지, 암호화폐 투자 미끼를 이용해 이루어지기도 하는 현대적인 로맨스 스캠이 실제로 어떻게 작동하는지 분석합니다. 패널은 누구나 이러한 사기에 속을 수 있는 이유와, 데이터 유출 및 공공 기록이 사기꾼들이 설득력 있는 피해자 프로필을 만드는 데 어떻게 활용되는지, 그리고 AI가 이 문제를 어떻게 악화시키고 있는지 설명합니다.

마지막으로, 팀은 실질적인 문제에 대해 다룹니다. 사기에 연루되었을지도 모르는 사랑하는 사람과 어떻게 대화해야 하는지, 사람들이 더 빨리 신고할 수 있도록 사회적 낙인을 없애는 방법, 그리고 개인적인 사기가 기업의 위험으로 번졌을 때 조직이 할 수 있는 일은 무엇인지 등을 살펴봅니다.

주요 요점:

모르는 번호에 응답하지 않기

온라인 '투자 기회'를 위험 신호로 취급하기

이런 일을 겪었어도 혼자가 아님을 기억하기

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.