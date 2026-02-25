Threat Intelligence Index 2026 | 보고서 다운로드

AI 에이전트 액세스 문제: IAM이 AI를 처리할 수 있습니까?

AI 에이전트가 기업에 도입되고 있지만 실제로 이를 제어할 수 있을까요?

Security Intelligence 보너스 에피소드에서는 IBM Security의 IBM Fellow 겸 CTO인 Sridhar Muppidi가 백엔드 접근 권한을 가진 생성형 AI 시스템부터, 회의 일정 예약, API 호출, 종종 매우 높은 권한을 가지고 워크플로 자동화까지 수행하는 자율형 에이전트에 이르기까지 에이전틱 AI 보안 위험의 증가에 대해 함께 살펴봅니다.

기존에는 ID 및 액세스 관리(IAM)는 인간에 중점을 두었습니다. 그런 다음 서비스 계정과 API 자격 증명이 제공되었습니다. 지금은 어떨까요? 우리는 인간과 기계의 특성이 결합된 새로운 유형의 AI 아이덴티티를 포함해, 머신 아이덴티티가 폭발적으로 증가하는 상황에 직면해 있습니다. 인간 사용자처럼 행동하는 소프트웨어 시스템에 대해 아이덴티티와 접근 권한을 어떻게 관리해야 할까요?

다음 주제에 대한 토론에 참여하세요.

  • AI ID 관리가 기존 IAM과 다른 점
  • 유효한 계정 도용이 여전히 주요 공격 벡터 중 하나인 이유와 AI가 이를 증폭시킬 수 있는 방법
  • 생성형 AI 시스템에 왕국의 열쇠를 제공할 때의 위험
  • 기업이 AI 액세스 제어 및 거버넌스에 대해 생각하는 방법
  • AI 및 비인간 ID 보안에 대한 명확한 표준이 아직 없는 이유

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
모든 에피소드 보기
지금 바로 선호하는 플랫폼에서 구독하기 YouTube Spotify Apple 팟캐스트 캐스팅

더 많은 에피소드 살펴보기

보안 인텔리전스 팟캐스트
일반 사용자를 대상으로 하는 앱에 대한 악용 사례가 급증하고 있습니다. 왜 그럴까요?
보안 인텔리전스 팟캐스트
로맨스 사기: 사기 수법, 피해 방법 및 대응 방법
보안 인텔리전스 팟캐스트
OpenClaw와 Claude Opus 4.6: AI 에이전트 보안은 향방은?
보안 인텔리전스 팟캐스트
사이버 보안 전문가가 OpenClaw와 Moltbook에 대해 알아야 할 사항
보안 인텔리전스 팟캐스트
John Henry vs. 챗봇: 인간이 AI 사기꾼을 능가할 수 있을까요?
보안 인텔리전스 팟캐스트
최신 AI 멀웨어와 40년에 걸친 해커 문화 비교
보안 인텔리전스 팟캐스트
대부분의 사이버보안 교육은 효과가 없습니다. 그걸 바꿀 수 있을까요?
보안 인텔리전스 팟캐스트
랜섬웨어 두더지 잡기, 내부 위협으로서의 AI 에이전트, 그리고 휴머노이드 로봇 해킹 방법
홍보용 Security Intelligence 팟캐스트 이미지
버그 바운티, AI 레드팀, 그리고 새해 결심에 대한 새로운 시각
보안 인텔리전스 팟캐스트
미국에서 해킹 당할때 비용이 많이 드는 이유
보안 인텔리전스 팟캐스트
사이버 보안의 연간 리뷰: ClickFix 공격, 바이브코딩 취약점, 섀도우 에이전트 등

다음 내용도 참고하세요

주간 Mixture of Experts 팟캐스트
Google의 Gemini 3: AI 에이전트, 추론 및 검색 모드
Transformers Podcast 커버
AI & 사이버 복원력: 모든 최고경영진이 알아야 할 사항
Techsplainers 썸네일
데이터 유출이란 무엇인가요?
Techsplainers 썸네일
Techsplainers 썸네일
Techsplainers 썸네일
관련 리소스 Threat Intelligence Index 2026 살펴보기 2026년 사이버 보안 가이드 2025년 데이터 유출 비용(CODB) 보고서
다음 단계를 밟아 보십시오!

IBM과 함께 모든 사이버 보안 및 기술 분야의 전문가가 되세요

  1. Think 뉴스레터 구독하기
  2. 2026년 사이버 보안 가이드 살펴보기
선호하는 플랫폼에서 팔로우하세요