AI 에이전트가 기업에 도입되고 있지만 실제로 이를 제어할 수 있을까요?

Security Intelligence 보너스 에피소드에서는 IBM Security의 IBM Fellow 겸 CTO인 Sridhar Muppidi가 백엔드 접근 권한을 가진 생성형 AI 시스템부터, 회의 일정 예약, API 호출, 종종 매우 높은 권한을 가지고 워크플로 자동화까지 수행하는 자율형 에이전트에 이르기까지 에이전틱 AI 보안 위험의 증가에 대해 함께 살펴봅니다.

기존에는 ID 및 액세스 관리(IAM)는 인간에 중점을 두었습니다. 그런 다음 서비스 계정과 API 자격 증명이 제공되었습니다. 지금은 어떨까요? 우리는 인간과 기계의 특성이 결합된 새로운 유형의 AI 아이덴티티를 포함해, 머신 아이덴티티가 폭발적으로 증가하는 상황에 직면해 있습니다. 인간 사용자처럼 행동하는 소프트웨어 시스템에 대해 아이덴티티와 접근 권한을 어떻게 관리해야 할까요?

다음 주제에 대한 토론에 참여하세요.

AI ID 관리가 기존 IAM과 다른 점

유효한 계정 도용이 여전히 주요 공격 벡터 중 하나인 이유와 AI가 이를 증폭시킬 수 있는 방법

생성형 AI 시스템에 왕국의 열쇠를 제공할 때의 위험

기업이 AI 액세스 제어 및 거버넌스에 대해 생각하는 방법

AI 및 비인간 ID 보안에 대한 명확한 표준이 아직 없는 이유

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.