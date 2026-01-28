OpenClaw와 Moltbook은 매우 멋집니다. 하지만 매우 위험하기도 합니다. 그리고 AI 에이전트 보안이 어디까지 발전해야 하는지 알려줍니다. Security Intelligence의 이번 에피소드에서는 Dave McGinnis, Seth Glasgow, Evelyn Anderson이 로컬에서 실행되는 AI 에이전트가 어떻게 새로운 공격 표면이 되고 있는지, 방어자가 위험을 과소평가하는 이유를 설명합니다. API 키를 유출하는 잘못 구성된 에이전트 데이터베이스부터 신뢰할 수 있는 시스템을 조용히 탈취할 수 있는 악의적인 '스킬'까지, 강력한 AI 도구를 또 다른 앱처럼 취급할 때 어떤 일이 발생하는지 살펴봅니다.
또한 사이버 보안 전반에서 증가하고 있는 신호 문제도 파헤쳐봅니다.
그 과정에서 패널은 더 심층적인 질문에 대해 토론합니다. AI는 보안 전문가를 위한 선물일까요, 아니면 저주일까요?
이 모든 것, 그리고 그 이상은 Security Intelligence에 있습니다.
세그먼트:
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
AI 모델과 AI 에이전트를 안전하게 보호하고 섀도 AI를 자동으로 발견하며 팀을 통합하여 신뢰할 수 있는 AI를 구현하세요.
기업 데이터의 전체 라이프사이클 동안 데이터를 보호하고 준수 요구사항을 간소화합니다
2026년 사이버 보안 가이드를 살펴보세요. 이 가이드는 교육용 설명서, 실습 튜토리얼, 팟캐스트 에피소드 및 기타 사이버 보안 리소스를 종합적으로 엄선하여 제공합니다.