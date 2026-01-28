OpenClaw와 Moltbook은 매우 멋집니다. 하지만 매우 위험하기도 합니다. 그리고 AI 에이전트 보안이 어디까지 발전해야 하는지 알려줍니다. Security Intelligence의 이번 에피소드에서는 Dave McGinnis, Seth Glasgow, Evelyn Anderson이 로컬에서 실행되는 AI 에이전트가 어떻게 새로운 공격 표면이 되고 있는지, 방어자가 위험을 과소평가하는 이유를 설명합니다. API 키를 유출하는 잘못 구성된 에이전트 데이터베이스부터 신뢰할 수 있는 시스템을 조용히 탈취할 수 있는 악의적인 '스킬'까지, 강력한 AI 도구를 또 다른 앱처럼 취급할 때 어떤 일이 발생하는지 살펴봅니다.

또한 사이버 보안 전반에서 증가하고 있는 신호 문제도 파헤쳐봅니다.

AI가 생성한 '슬롭'이 버그 바운티 프로그램을 압도하는 이유

NIST가 국가 취약점 데이터베이스의 취약점 강화를 중단할 수 있는 이유

그 과정에서 패널은 더 심층적인 질문에 대해 토론합니다. AI는 보안 전문가를 위한 선물일까요, 아니면 저주일까요?

이 모든 것, 그리고 그 이상은 Security Intelligence에 있습니다.

세그먼트:

00:00 - 소개

01:03 - OpenClaw와 AI 에이전트 공격 표면

16:49 - AI가 버그 바운티를 종식시킬 수 있을까요?

26:49 - NIST의 NVD에 대한 큰 변화

35:27 - 바이브 코드 멀웨어의 문제점

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.