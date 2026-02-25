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당신의 로봇 청소기는 안전한가요? 중요한 이유를 알아보세요

한 소비자가 플레이스테이션 컨트롤러로 자신만의 로봇 청소기를 조종하고 싶어했습니다. 그는 수천 명의 낯선 사람들의 진공청소기까지 조종하게 되었습니다.

이번 주에는 Security Intelligence 에서 최근 기억에 남는 가장 흥미로운 IoT 보안 사례 중 하나를 다룹니다. 한 사용자가 실수로 6,700대의 로봇 청소기 군대를 만든 방법과 이것이 사이버 보안 전문가에게 주는 의미에 대해 알아보세요.  
 
그런 다음 전화 중심 공격 전달인 TOAD를 살펴봅니다. 이 방법은믿을 수 없을 정도로 기술이 부족한 소셜 엔지니어링 방식으로 공격자들이 가장 즐겨 사용하는 도구 중 하나로 자리잡고 있습니다. 이 도구가 효과적인 이유와 대부분의 방어선을 완전히 무시하는 공격에 대해 방어자들이 실제로 할 수 있는 일에 대해 이야기합니다.

마지막으로 의료 분야의 사이버 보안 문제입니다. 인기 의료 드라마 The Pitt의 이번 시즌에는 병원을 마비시키는 랜섬웨어 공격이 등장하는데, 이는 아마도 사실주의로 유명한 프로그램에서 발생한 가장 현실적인 일 중 하나일 것입니다. 의료 업계에 랜섬웨어가 만연한 이유와 패치가 잘 이루어지지 않는 이유, 그리고 이를 바꾸려면 실제로 무엇이 필요한지 살펴봅니다.

세그먼트

  • 00:00 -- 소개
  • 0:58 -- 로봇 청소기 군대의 등장
  • 10:02 -- Anthropic, Claude Code Security 출시
  • 24:39 -- 증류 공격 저지
  • 34:23 -- 해커들이 TOAD를 좋아하는 이유
  • 4:14 -- 의료의 사이버 보안 문제

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
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