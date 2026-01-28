챗봇에게 사기를 당할 수 있다고 생각하시나요?

IBM의 최고 피플 해커 Hacker Stephanie도 그럴리 없다고 생각했습니다. 그녀가 해커와 완전히 맞서기 전까지는 말이죠.

이번 Security Intelligence 에피소드에서는 DEF CON 2024에서 열린 John Henry Competition 현장을 살펴보겠습니다. Carruthers는 누가 더 뛰어난 사기꾼인지 가려내기 위해 AI 기반 피싱 봇과 경쟁했습니다.

결과는 놀라실 수도 있습니다.

이 과정에서 생성형 AI가 소셜 엔지니어링을 어떻게 변화시키고 있는지, 피싱과 음성 복제 공격이 급증하는 이유와 수년간 피싱 이메일은 알아채지만 상사와 똑같이 들리는 전화는 알아채지 못하도록 사람들을 훈련시켜온 방어자들에게 이 모든 것이 의미하는 바가 무엇인지 살펴봅니다.

이 모든 것, 그리고 그 이상은 Security Intelligence에 있습니다.

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.