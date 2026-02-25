수년 동안 도난당한 자격 증명은 해커가 가장 많이 선택하는 공격 요소였습니다. 지금까지는요. 2026년 IBM X-Force Threat Intelligence Index에 따르면 공개 대상 애플리케이션의 악용이 급증하여 ID 기반 공격을 제치고 첫 번째 액세스 요소로 자리 잡은 것으로 나타났습니다. 위협 행위자들이 전술을 그토록 극적으로 바꾸는 이유는 무엇이며 방어자에게 어떤 의미가 있을까요?



이번 Security Intelligence 에피소드에서는 패널리스트인 Claire Nuñez, Chris Caridi, Joe Xatruch가 최신 Threat Intelligence Index에서 도출한 주요 연구 결과 다음과 같이 설명합니다.

AI 에이전트의 '영혼'을 사로잡는 인포 스틸러

AI 에이전트를 멀웨어로 만드는 손상된 패키지

고칠 수 없어 보이는 AI 인프라의 결함

위협 인텔리전스가 왜 이렇게 고립되어 있는지—그리고 우리가 할 수 있는 일은 무엇인가에 대해

이 모든 것, 그리고 그 이상은 Security Intelligence에 있습니다.

00:00 - 소개

1:17 - Threat Intelligence Index 2026

16:22 - AI 에이전트의 영혼 훔치기

28:03 - AI 인프라 결함

36:36 - 인간을 위협하는 인텔리전스

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.