기업이 AI를 너무 빠르게 도입하여 그 과정에서 보안이 취약해지고 있지는 않나요?

Security Intelligence의 이번 에피소드에서는 호스트 Matt Kosinski가 Sridhar Muppidi, Nick Bradley, Jeff Crume과 함께 사이버 보안의 중추적인 순간을 설명합니다.

패널에서는 OpenClaw와 같은 오픈 소스 에이전트 플랫폼을 Claude Opus 4.6 및 새로운 에이전트 팀과 같은 독점 모델과 비교하여 AI 에이전트의 급속한 부상과 기업 내 섀도우 AI의 증가하는 위험을 자세히 살펴봅니다. 속도를 우선시하는 AI 도입, 보안되지 않은 에이전트 구현, 취약한 업무 분리가 어떻게 새로운 공격 표면을 만들고 있는지, 그리고 경영진이 의도치 않게 문제를 부추기는 이유를 살펴봅니다.

이 대화에서는 또한 최근 Notepad++ 공급망 침해 사건을 광범위한 소프트웨어 재고 및 공급업체 위험 실패의 경고 신호로 살펴보고, 랜섬웨어를 확장 가능한 카르텔 비즈니스로 재창조하려는 DragonForce의 시도에 대해 분석합니다.

그 과정에서 우리는 한 가지 핵심 질문으로 계속 돌아가게 됩니다. 과연 우리는 보안을 희생하면서 속도를 최적화해온 것은 아닐까요?

00:00 - 소개

01:18 - OpenClaw vs. Claude Opus 4.6

15:05 - 속도를 위해 보안을 희생해도 될까요?



27:29 - Notepad++ 침해

38:55 - DragonForce 랜섬웨어 카르텔

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.