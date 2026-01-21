Security Intelligence의 이번 에피소드에서는 패널 Jake Paulson, Stephanie Carruthers, Matt Cerny가 피싱, 딥페이크, 허위 정보와 같은 AI 기반 위협이 사이버 위협 환경을 어떻게 재편하고 있는지 알아봅니다. 조직도 이러한 공격을 탐지하는 데 도움이 되는 AI 도구를 채택하고 있습니다.

하지만 AI 시대에도 결국 사람은 우리의 첫 번째이자 마지막 방어선입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 종종 사람들이 성공적으로 대응하는 데 필요한 것을 충분히 제공하지 못합니다. AI 위협의 속도, 규모, 영향력이 커지는 상황에서 인간이 어떻게 적응할 수 있도록 도울 수 있을까요?

패널의 주장에 따르면, 해답은 체크리스트식 교육을 늘리거나 더 보기 좋은 슬라이드를 만드는 데 있지 않습니다. 계획대로 일이 진행되지 않을 때를 대비해, 근육 기억, 스트레스 상황에서의 자신감, 그리고 의사결정 능력을 키울 수 있는 현실적이고 몰입형 교육에 있습니다.

다음 주제에 대해 이야기합니다.

00:00 — 소개

소개 01:48 — AI 피싱, 딥페이크 및 최신 소셜 엔지니어링 전술

AI 피싱, 딥페이크 및 최신 소셜 엔지니어링 전술 09:19 - 인간이 여전히 주요 공격 표면이자 가장 강력한 방어 수단인 이유

인간이 여전히 주요 공격 표면이자 가장 강력한 방어 수단인 이유 17:03 — 테이블탑 연습과 사이버 레인지 훈련의 차이점

테이블탑 연습과 사이버 레인지 훈련의 차이점 22:00 - 몰입형 시뮬레이션으로 팀이 실제 사고 대응 압박에 대비하는 방법

몰입형 시뮬레이션으로 팀이 실제 사고 대응 압박에 대비하는 방법 42:00 - AI 공격 시대에 인식보다 대비가 더 중요한 이유

AI가 공격 속도를 높일 때, 훈련이 결과를 결정하기 때문입니다.

이 모든 것, 그리고 그 이상은 Security Intelligence에 있습니다.

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.