Security Intelligence의 이번 에피소드에서는 패널 Jake Paulson, Stephanie Carruthers, Matt Cerny가 피싱, 딥페이크, 허위 정보와 같은 AI 기반 위협이 사이버 위협 환경을 어떻게 재편하고 있는지 알아봅니다. 조직도 이러한 공격을 탐지하는 데 도움이 되는 AI 도구를 채택하고 있습니다.
하지만 AI 시대에도 결국 사람은 우리의 첫 번째이자 마지막 방어선입니다. 그럼에도 불구하고 우리는 종종 사람들이 성공적으로 대응하는 데 필요한 것을 충분히 제공하지 못합니다. AI 위협의 속도, 규모, 영향력이 커지는 상황에서 인간이 어떻게 적응할 수 있도록 도울 수 있을까요?
패널의 주장에 따르면, 해답은 체크리스트식 교육을 늘리거나 더 보기 좋은 슬라이드를 만드는 데 있지 않습니다. 계획대로 일이 진행되지 않을 때를 대비해, 근육 기억, 스트레스 상황에서의 자신감, 그리고 의사결정 능력을 키울 수 있는 현실적이고 몰입형 교육에 있습니다.
다음 주제에 대해 이야기합니다.
AI가 공격 속도를 높일 때, 훈련이 결과를 결정하기 때문입니다.
이 모든 것, 그리고 그 이상은 Security Intelligence에 있습니다.
이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
전통적인 테이블탑 훈련과 비교해 사이버 레인지 훈련은 무엇이 다를까요? Jake Paulson, Stephanie Carruthers와 Matt Cerny 등 IBM 전문가들이 몰입형 위기 시뮬레이션이 어떻게 자신감을 높이고, 가정 간의 격차를 해소하며, 보안 대응 준비 태세를 변화시키는지 설명합니다. 사이버 보안 교육에서 감정이 왜 중요한지 알아보려면 Security Intelligence 팟캐스트를 들어보세요.
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