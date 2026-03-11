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AI에 대한 우리의 생각을 바꾼 컨퍼런스

[un]prompted AI 보안 컨퍼런스를 놓치셨나요? 대부분의 사람들이 그랬을 겁니다. 하지만 Dustin "Evil Mog" Heywood는 예외입니다. 오늘 그는 이벤트에서의 주요 하이라이트를 공유하기 위해 함께합니다. 그리고 [un]prompted와 관련해, 이번 이벤트에서 나온 가장 큰 발표 중 하나인 Zero Day Clock에 대해서도 이야기합니다. 이 전문가 연합은 새로운 취약점의 익스플로잇까지 걸리는 시간이 급격히 짧아지는 상황에서, 취약점 관리 방식을 근본적으로 재고해야 한다고 주장합니다.이들이 제시한 요구 사항 중 일부는 상당한 논란을 불러일으킬 수 있습니다. 예를 들어, 소프트웨어 제조사에 결함에 대한 책임을 묻고, 더 폐기 가능한 아키텍처를 구축하자는 주장입니다. 이어서 처방을 조작하거나 사용자에 대해 공격적인 블로그 글을 작성하는 등, 특히 문제가 되는 AI 에이전트의 행동에 대해서도 논의합니다. 마지막으로, 사이버 보안 전문가들의 번아웃 문제로 이야기를 마무리합니다. 우리는 평균적으로 주당 10시간의 초과 근무를 하고 있으며, 이는 매우 지치게 만들고 보안 측면에서도 매우 좋지 않습니다.

이 모든 것, 그리고 그 이상은 Security Intelligence에 있습니다.

  • 00:00  소개
  • 1:26  [un]prompted 현장 보고 
  • 9:07  제로데이 붕괴 
  • 21:26  인간을 괴롭히는 AI 에이전트 
  • 31:26 사이버 보안의 번아웃

이 팟캐스트에 표현된 의견은 전적으로 참가자의 의견이며 반드시 IBM 또는 다른 조직의 견해를 반영하는 것은 아닙니다.
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