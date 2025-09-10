우리는 사이버 범죄를 너무 쉽게 만들어버린 것은 아닐까요? Security Intelligence의 첫 번째 에피소드에서 패널 Jeff Crume, Suja Viswesan, Nick Bradley는 호스트 Matt Kosinski와 함께 바이브 해킹의 등장과, 위협 행위자들이 자체적인 AI 에이전트 군대를 지휘하는 데 활용하고 있는 공격형 보안 프레임워크인 HexStrike AI에 대해 논의합니다.
또한, Scattered Lapsus$ Hunters의 새로운 랜섬웨어 요구와 원격 액세스 트로이목마, 즉 RAT의 등장에 대해서도 논의합니다.
플러스: "Would You Rather?"게임
AI 모델과 AI 에이전트를 안전하게 보호하고 섀도 AI를 자동으로 발견하며 팀을 통합하여 신뢰할 수 있는 AI를 구현하세요.
기업 데이터의 전체 라이프사이클 동안 데이터를 보호하고 준수 요구사항을 간소화합니다
2026년 사이버 보안 가이드를 살펴보세요. 이 가이드는 교육용 설명서, 실습 튜토리얼, 팟캐스트 에피소드 및 기타 사이버 보안 리소스를 종합적으로 엄선하여 제공합니다.