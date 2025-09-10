우리는 사이버 범죄를 너무 쉽게 만들어버린 것은 아닐까요? Security Intelligence의 첫 번째 에피소드에서 패널 Jeff Crume, Suja Viswesan, Nick Bradley는 호스트 Matt Kosinski와 함께 바이브 해킹의 등장과, 위협 행위자들이 자체적인 AI 에이전트 군대를 지휘하는 데 활용하고 있는 공격형 보안 프레임워크인 HexStrike AI에 대해 논의합니다.

또한, Scattered Lapsus$ Hunters의 새로운 랜섬웨어 요구와 원격 액세스 트로이목마, 즉 RAT의 등장에 대해서도 논의합니다.

플러스: "Would You Rather?"게임

