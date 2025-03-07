에이전틱 워크플로란 무엇인가요?

에이전틱 워크플로는 자율적인 AI 에이전트가 최소한의 인간 개입으로 결정을 내리고, 조치를 취하고, 작업을 조정하는 AI 기반 프로세스입니다.로 이러한 워크플로는 추론, 계획 및 도구 사용과 같은 지능형 에이전트의 핵심 구성 요소를 활용하여 복잡한 작업을 효율적으로 실행합니다. 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 기존 자동화는 사전 정의된 규칙과 설계 패턴을 따릅니다. 이 방법은 표준 구조를 따르는 반복적인 작업에는 충분할 수 있습니다. 에이전틱 워크플로는 동적이며, 실시간 데이터와 예상치 못한 상황에 적응하여 더 많은 유연성을 제공합니다. AI 에이전틱 워크플로는 복잡한 문제에 다단계의 반복 방식으로 접근하여 AI 에이전트가 비즈니스 프로세스를 세분화하고 동적으로 적응하며 시간이 지남에 따라 작업을 구체화할 수 있도록 합니다.

생성형 AI가 복잡한 워크플로를 처리할 수 있도록 함으로써 조직은 향상된 운영 효율성, 확장성 및 정보에 입각한 의사 결정의 이점을 누릴 수 있습니다. 머신 러닝과 자연어 처리(NLP)의 발전이 계속됨에 따라 AI 기술은 인간의 감독에 대한 의존도를 줄이면서 프로세스를 자동화하고 최적화하려는 산업에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 진화하는 AI 모델의 영향은 소프트웨어 개발뿐만 아니라 의료, 금융, 인적 자원 등과 같은 산업에도 영향을 미칩니다.