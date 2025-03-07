에이전틱 워크플로란 무엇인가요?

작성자

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

Anna Gutowska

AI Engineer, Developer Advocate

IBM

에이전트 워크플로란 무엇인가요?

에이전틱 워크플로는 자율적인 AI 에이전트가 최소한의 인간 개입으로 결정을 내리고, 조치를 취하고, 작업을 조정하는 AI 기반 프로세스입니다.로 이러한 워크플로는 추론, 계획 및 도구 사용과 같은 지능형 에이전트의 핵심 구성 요소를 활용하여 복잡한 작업을 효율적으로 실행합니다. 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 기존 자동화는 사전 정의된 규칙과 설계 패턴을 따릅니다. 이 방법은 표준 구조를 따르는 반복적인 작업에는 충분할 수 있습니다. 에이전틱 워크플로는 동적이며, 실시간 데이터와 예상치 못한 상황에 적응하여 더 많은 유연성을 제공합니다. AI 에이전틱 워크플로는 복잡한 문제에 다단계의 반복 방식으로 접근하여 AI 에이전트가 비즈니스 프로세스를 세분화하고 동적으로 적응하며 시간이 지남에 따라 작업을 구체화할 수 있도록 합니다.

생성형 AI가 복잡한 워크플로를 처리할 수 있도록 함으로써 조직은 향상된 운영 효율성, 확장성 및 정보에 입각한 의사 결정의 이점을 누릴 수 있습니다. 머신 러닝자연어 처리(NLP)의 발전이 계속됨에 따라 AI 기술은 인간의 감독에 대한 의존도를 줄이면서 프로세스를 자동화하고 최적화하려는 산업에서 점점 더 보편화되고 있습니다. 진화하는 AI 모델의 영향은 소프트웨어 개발뿐만 아니라 의료, 금융, 인적 자원 등과 같은 산업에도 영향을 미칩니다.

에이전트 워크플로는 어떻게 작동하나요?

한 회사에 규칙 기반 자동화 시스템을 따르는 IT 지원 챗봇이 있다고 상상해 보세요. 직원이 문제를 보고하면(예: "내 Wi-Fi가 작동하지 않습니다") 챗봇이 의사결정 트리를 실행하여 미리 정의된 응답을 제공합니다. 문제가 해결되지 않으면 챗봇은 그냥 인간 지원 담당 직원에게 문제를 에스컬레이션합니다. 이 접근 방식은 기본적이고 잘 정의된 문제에는 효율적이지만, 적응력이 필요한 복잡하고 다단계적인 문제 해결에는 효과적이지 않습니다.

에이전틱 워크플로에서는 IT 어시스턴트가 문제 해결을 여러 단계로 이루어진 반복적인 프로세스로 다룹니다. 직원이 Wi-Fi 문제를 보고하면 에이전트는 다음과 같은 동적 단계별 프로세스를 따라 워크플로를 세분화합니다.

  1. 문제 이해: AI 에이전트가 직원으로부터 자세한 정보를 수집하여 "다른 장치가 네트워크에 연결되어 있습니까?" 또는 "최근 업데이트 이후에 시작되었습니까?"와 같은 명확한 질문을 합니다.

  2. 진단 단계 실행: AI는 사용자의 응답에 따라 다양한 문제 해결 단계를 선택하고 실행합니다. 라우터에 핑을 보내거나 네트워크 로그를 확인하거나 특정 설정 변경 사항을 제안하여 사용자에게 이 정보를 검색하고 요약할 수 있습니다.

  3. 적응형 도구 사용: AI가 서버 측 문제를 감지하면 내부 모니터링 툴 API를 호출하여 중단 여부를 확인할 수 있습니다. 문제가 디바이스별로 발생한 경우 드라이버 업데이트 제안을 검색하거나 스크립트를 실행하여 네트워크 설정을 재설정할 수 있습니다.

  4. 결과에 따른 반복: 조치가 문제를 해결하지 못하면 AI가 접근 방식을 동적으로 조정합니다. 관련 문제를 교차 확인하거나 진단을 다시 시도하거나 즉시 에스컬레이션하는 대신 다른 해결책을 제안할 수 있습니다.

  5. 종결 및 학습: 문제가 해결되면 AI는 향후 사례에 대한 솔루션을 기록하여 시간이 지날수록 문제 해결 효율성을 개선합니다. 해결되지 않은 문제는 상세한 보고서와 함께 에스컬레이션되며, 시도된 수정 사항을 요약하여 IT 직원의 시간을 절약할 수 있습니다.

AI 에이전트

AI 에이전트의 5가지 유형: 자율 기능 및 실제 애플리케이션

목표 중심 및 유틸리티 기반 AI가 워크플로와 복잡한 환경에 어떻게 적응하는지 알아보세요.
AI 에이전트 구축, 배포 및 모니터링

에이전틱 워크플로의 구성 요소

에이전틱 워크플로의 핵심 구성 요소는 다음과 같습니다.

  • AI 에이전트 - 인공 지능(AI)에서 AI 에이전트로 구성되지 않은 워크플로는 에이전틱 워크플로가 아닙니다. AI 에이전트는 사용자 또는 다른 시스템을 대신하여 워크플로를 설계하고 사용 가능한 도구를 활용하여 작업을 자율적으로 수행할 수 있는 시스템 또는 프로그램을 의미합니다.

  • 대규모 언어 모델(LLM) - AI 에이전트의 핵심은 대규모 언어 모델입니다. LLM은 자연어 처리 및 생성에 필수적입니다. 온도와 같은 LLM 매개변수를 조정하면 아웃풋 품질도 달라집니다.

  • 도구 - LLM이 모델 학습에 사용된 데이터 이외의 정보를 수집하려면 도구를 제공해야 합니다. 일반적으로 사용되는 도구로는 외부 데이터 세트, 웹 검색, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 등이 있습니다. 도구를 활용하여 AI 에이전트를 일상적인 작업 외의 특정 사용 사례에 맞게 조정할 수 있습니다.

  • 피드백 메커니즘 - HITL(human-in-the-loop) 또는 다른 에이전트와 같은 피드백 메커니즘은 AI 에이전트의 의사 결정 프로세스를 촉진하고 에이전트 아웃풋을 조정하는 데 유용할 수 있습니다.

  • 프롬프트 엔지니어링 - 에이전틱 워크플로 성능은 제공된 프롬프트의 품질에 크게 좌우됩니다. 프롬프트 엔지니어링은 AI 모델이 단순한 것부터 고도로 기술적인 것까지 광범위한 쿼리를 더 잘 이해하고 응답하는 데 도움이 됩니다. 일반적인 프롬프트 엔지니어링 기술에는 CoT(생각의 연결고리), 원샷, 제로샷 및 자기 성찰이 포함됩니다.

  • 다중 에이전트 협업 - 다중 에이전트 시스템(MAS) 내의 통신 및 분산된 문제 해결은 복잡한 사용 사례의 핵심입니다. MAS 내의 각 에이전트에는 일련의 도구, 알고리즘 및 "전문 지식" 영역을 지정할 수 있으므로 에이전트가 모두 동일한 정보를 다시 학습하지 않도록 할 수 있습니다. 대신, 에이전트는 학습한 정보를 나머지 MAS와 공유합니다.

  • 통합 - 기존 프로세스를 간소화하려면 에이전틱 워크플로를 기존 인프라와 통합해야 합니다. 이러한 시너지 효과는 에이전틱 워크플로의 요구 사항과 목표에 따라 달라집니다. 많은 경우 첫 단계는 에이전트가 액세스할 수 있도록 데이터를 중앙 데이터베이스로 통합하는 프로세스인 데이터 통합입니다. 다른 형태의 통합에는 LangChain, LangGraph, crewAIIBM의 BeeAI와 같은 에이전트 프레임워크가 포함됩니다. 이러한 에이전트 오케스트레이션 프레임워크는 더 큰 규모와 성능을 달성하기 위한 공급자 역할을 할 수 있습니다. 상황에 맞는 도구의 통합도 관련 아웃풋을 달성하는 데 중요합니다.

에이전틱 워크플로의 영향

AI 분야의 리더인 Andrew Ng의 개인적인 일화는 워크플로의 적응성을 강조합니다. Andrew는 수많은 AI 도구 중 하나인 웹 검색 API가 실패했던 AI 에이전트 구축 시연을 회상합니다. AI 시스템은 대신 사용 가능한 Wikipedia 검색 도구를 사용하여 종속성 실패를 신속하게 처리할 수 있었습니다. 시스템은 작업을 완료하고 변화하는 환경에 적응성을 유지했습니다. 인간의 감독에 대한 필요성이 줄어들면서 일상적이고 반복적인 작업보다 인간의 지능이 요구되는 복잡한 작업에 더 많은 노력을 기울일 수 있습니다.

Andrew는 또한 에이전틱 워크플로가 작업 실행뿐만 아니라 차세대 LLM을 학습하는 데에도 의미가 있다고 설명합니다. 기존의 비에이전틱 워크플로에서는 한 LLM의 아웃풋을 다른 LLM을 학습시키는 데 사용하는 것이 효과적인 결과를 가져오는 것으로 밝혀지지 않았습니다. 하지만 고품질 데이터를 생성하는 에이전틱 워크플로를 사용하면 유용한 학습으로 이어집니다.

