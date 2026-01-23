이 프로젝트는 ACP(acp-sdk를 통해)가 에코시스템 전반에 걸쳐 일관되고 관찰 가능한 협업을 간소화하는 방법을 보여주는 다중 에이전트 워크플로를 보여줍니다.

워크플로는 사용자가 URL을 제공할 때 시작됩니다. 이후에는 프레임워크에 독립적인 모듈식 전문 에이전트 시스템이 웹페이지 콘텐츠를 전문가 스타일의 비평과 함께 독창적인 결과물, 즉 오리지널 곡으로 변환합니다. 모든 구성 요소는 함께 작동하여 이러한 아웃풋을 사람이 읽을 수 있는 하나의 통합 마크다운 보고서로 결합합니다. 이 최종 결과물은 원본 데이터를 완전히 변형하여 창의적인 생성과 분석적 인사이트를 결합한 것입니다.

이 작곡 워크플로에서는 ACP를 통해 다중 에이전트인 에이전틱 AI 시스템이 시스템 전반에서 공유 커뮤니케이션 계층 역할을 하는 BeeAI와 crewAI라는 두 개의 서로 다른 프레임워크로 개발된 에이전트 간의 협업을 조정하는 방법을 설명합니다.

커뮤니케이션과 구현을 분리함으로써 시스템은 모듈식과 확장 가능성을 유지하여 프레임워크 전반에 걸쳐 에이전트를 조율하는 동시에 구조화되지 않은 웹 콘텐츠에서 응집력 있는 엔드투엔드 아웃풋을 생성할 수 있습니다.

ACP 에이전트

이 프로젝트는 4개의 전문 AI 에이전트를 사용합니다.

연구 에이전트(crewAI): 제공된 URL에서 테마와 주요 정보를 추출합니다.

제공된 URL에서 테마와 주요 정보를 추출합니다. 작곡 에이전트(crewAI): 연구를 바탕으로 오리지널 곡을 생성합니다.

연구를 바탕으로 오리지널 곡을 생성합니다. A&R 에이전트(BeeAI): 히트 가능성, 강점, 우려 사항 및 권장 사항을 포함하여 곡에 대한 전문적인 스타일의 비평을 제공합니다.

히트 가능성, 강점, 우려 사항 및 권장 사항을 포함하여 곡에 대한 전문적인 스타일의 비평을 제공합니다. 마크다운 보고서 에이전트(crewAI): 작곡팀과 A&R 에이전트의 아웃풋 데이터를 결합하여 깔끔하고 읽기 쉬운 마크다운 보고서 형식으로 만듭니다.

작곡 및 비평 프로젝트 워크플로

워크플로는 사용자가 클라이언트 애플리케이션을 통해 URL을 제출할 때 시작됩니다. 클라이언트는 ACP 메시지를 사용하여 이 URL을 연구 에이전트에 보낸 다음 웹 페이지 콘텐츠를 읽고 분석하여 관련 테마를 추출합니다. 다음으로, 작곡 에이전트는 연구 데이터를 수신하고 분석 중에 원본 자료에서 식별된 주제에서 영감을 받은 오리지널 곡을 작곡합니다. 그런 다음 생성된 곡은 ACP를 통해 A&R 에이전트에게 전송되어 비평을 받습니다. A&R 에이전트는 곡을 평가하여 잠재력, 강점 및 개선 영역에 대한 자세한 피드백을 제공합니다. 또한 대상 감상자를 식별하고, 스타일의 영향을 제안하고, 유사한 아티스트나 장르와의 비교를 제공할 수도 있습니다. 이 비평은 곡과 함께 마크다운 보고서 에이전트에게 전달됩니다. 마지막으로 마크다운 보고서 에이전트는 곡과 비평의 형식을 깔끔하고 읽기 쉬운 마크다운 보고서로 지정하여 저장하여 사용자에게 제공합니다.

워크플로 전체에서 에이전트 간에 교환되는 메시지는 메타데이터로 강화된 JSON 개체로 구성됩니다. 이 메타데이터는 메시지 내용, 컨텍스트 및 예상 응답에 대한 각 에이전트의 이해를 안내합니다.

이 워크플로는 데이터 변환 및 분석 파이프라인을 조율해야 하는 모든 사용 사례에 적용할 수 있는 재사용 가능한 패턴을 보여줍니다.