단순 반사 에이전트란 무엇인가요?

공장 환경에서 단순 반사 에이전트는 모니터링 시스템을 통해 안전을 보장하는 데 도움이 됩니다. 예를 들어 센서가 과도한 열이나 진동을 감지하면 기계가 자동으로 종료되도록 프로그래밍할 수 있습니다. 이러한 판단은 메모리나 예측에 의존하지 않기 때문에 실시간으로 안정적으로 작동할 수 있습니다.

또 다른 주요 AI 에이전트 사용 사례는 품질 관리와 검사입니다. 많은 공장이 광학 센서나 중량 센서를 사용하여 생산 라인에서 불량품을 감지합니다. 반사 에이전트는 '제품의 무게가 저조하면 컨베이어에서 벗어날 것'이라고 프로그래밍할 수 있습니다. 마찬가지로 카메라가 누락된 부품을 감지하면 시스템에서 해당 물품을 거부할 수 있습니다. 이러한 시스템은 인건비를 절감하면서 생산의 일관성을 유지하는 데 도움이 됩니다.

단순 반사 에이전트는 프로세스 자동화와 리소스 할당에도 유용합니다. 예를 들어 장애물이 감지되면 컨베이어 벨트가 멈추게 하고, 물체가 지정된 위치에 도착하면 ARM을 활성화시킬 수 있습니다. 단순 반사 에이전트를 사용하면 에너지 사용량이 설정된 임계값을 초과할 때마다 꼭 필요하지 않은 컨베이어 벨트를 꺼서 전력 사용을 최적화하고, 워크플로 전체의 자원 보존을 장려할 수 있습니다. 이러한 반사적 반응을 통해 다양한 기계가 원활하게 작동하도록 조정합니다.

반사 에이전트는 공기 질, 온도, 습도 제어 같은 공장 내 환경 모니터링에 흔히 사용됩니다. 센서가 특정 임계값을 초과하는 공기 입자를 감지하면 팬이나 필터가 자동으로 활성화됩니다. 또는 습도가 너무 낮아지면 연무 장치가 켜지게 할 수 있습니다.