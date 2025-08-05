이 에이전틱 AI 아키텍처에서 에이전트는 목표를 달성하기 위해 순차적으로 협력합니다. 생성형 AI 시스템은 다음과 같이 구성됩니다.

플래너 에이전트: 워크플로 시작 시 초기 상위 수준 계획을 생성합니다. 예를 들어 사용자가 “우리 팀이 사용하고 있는 프로젝트와 비교 가능한 오픈 소스 프로젝트는 무엇인가요?”라고 묻는다면 에이전트는 다음과 같은 단계별 계획을 세울 것입니다. “1. 팀 문서에서 오픈 소스 기술을 검색합니다. 2. 1단계에서 찾은 프로젝트와 유사한 오픈 소스 프로젝트를 웹에서 검색합니다." 이러한 단계 중 하나라도 실패하거나 결과가 충분하지 않은 경우 나중에 리플렉션 에이전트에서 단계를 조정할 수 있습니다.

연구 어시스턴트: 연구 어시스턴트는 시스템의 핵심 역할을 담당합니다. 이 에이전트는 “팀 문서에서 오픈 소스 기술을 검색”과 같은 지시를 받아 이를 실행합니다. 계획의 첫 번째 단계에서는 계획자 에이전트의 초기 지침을 사용합니다. 후속 단계에서는 이전 단계의 결과에서 큐레이팅된 컨텍스트를 추가로 받습니다.

예를 들어 "웹에서 유사한 오픈 소스 프로젝트를 검색"하라는 지시를 받으면 이전 문서 검색 단계의 결과도 함께 전달받습니다. 지시에 따라 연구 어시스턴트는 웹 검색이나 문서 검색, 또는 두 가지를 병행하여 작업을 수행할 수 있습니다.

단계 비평가: 단계 비평가는 이전 단계의 아웃풋이 주어진 지시를 충분히 충족했는지를 평가하는 역할을 맡습니다. 이 에이전트는 방금 실행된 단일 단계 지시와 그 지시에 대한 아웃풋을 함께 입력으로 받습니다. 단계 비평가가 대화에 참여함으로써 목표 달성 여부가 명확히 검증되며, 이는 다음 단계의 계획에 필요한 근거를 제공합니다.

목표 판정자(Goal Judge): 목표 판정자는 제공된 목표의 모든 요구 사항, 이를 달성하기 위해 작성된 계획, 그리고 지금까지 수집된 정보를 기반으로 최종 목표가 달성되었는지를 판단합니다. 판정자의 아웃풋은 "YES" 또는 "NOT YET" 중 하나이며, 그 뒤에 한두 문장을 넘지 않는 간단한 설명이 이어집니다.

반영 에이전트(Reflection Agent): 반영 에이전트는 실행 의사 결정자 역할을 수행합니다. 이 에이전트는 다음에 어떤 단계를 취할지를 결정하며, 이는 다음 계획된 단계로 진행하거나, 수행 중 발생한 문제를 보완하기 위해 방향을 전환하거나, 목표가 완수되었는지를 확인하는 것일 수 있습니다. 실제 CEO와 마찬가지로 명확한 목표를 인식하고 그 목표 달성을 위해 이루어진(또는 이루어지지 않은) 진행 상황에 대한 간결한 결과를 제공받을 때 최상의 의사 결정을 수행합니다. 반영 에이전트의 아웃풋은 다음에 수행해야 할 단계이거나, 목표가 달성된 경우에는 종료 지침입니다. 반영 에이전트에는 다음 항목들이 제공됩니다.

목표

원래의 계획

마지막으로 실행된 단계

마지막 단계의 성공 또는 실패 결과

이전에 실행된 지시사항들의 간결한 순서(지시 사항만 포함하며 아웃풋은 제외함)

이 항목들을 구조화된 형식으로 제시하면 의사 결정자가 이미 수행된 작업을 명확히 파악하여 다음에 어떤 조치를 취할지 결정할 수 있습니다.

보고서 생성기(Report Generator): 목표가 달성되면 보고서 생성기는 모든 결과를 종합하여 원래의 쿼리에 직접적으로 답하는 통합된 아웃풋을 생성합니다. 프로세스의 각 단계에서 목표 아웃풋이 생성되지만, 보고서 생성기는 이를 모두 통합하여 최종 보고서를 작성합니다.