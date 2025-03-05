AI 에이전트 평가란 무엇인가요?

AI 에이전트 평가는 작업 실행, 의사 결정 및 사용자와의 상호 작용에서 AI 에이전트의 성능을 평가하고 이해하는 프로세스를 말합니다. AI 에이전트의 고유한 자율성을 감안할 때, AI 에이전트를 평가하는 것은 AI 에이전트의 적절한 기능을 촉진하는 데 필수적입니다. AI 에이전트는 설계자의 의도에 따라 행동하고, 효율적이어야 하며, 조직의 요구에 부응하기 위해 특정 윤리적 AI 원칙을 준수해야 합니다. 평가는 에이전트가 이러한 요구 사항을 충족하고 있는지 확인하는 데 도움이 되며 개선 및 최적화가 필요한 영역을 식별하여 에이전트의 품질을 개선하는 데도 기여합니다.

생성형 AI(Gen AI) 에이전트는 전통적인 텍스트-텍스트 변환 작업에서 평가되는 경우가 많으며, 이는 생성된 텍스트의 일관성, 관련성, 원본 충실도 등 지표가 일반적으로 사용되는 표준 대규모 언어 모델 (LLM) 벤치마크와 유사합니다. 그러나 생성형 AI 에이전트는 일반적으로 다단계 추론, 도구 호출, 외부 시스템과의 상호 작용 등 보다 광범위하고 복잡한 작업을 수행하므로 보다 포괄적인 평가가 필요합니다. 최종 아웃풋이 텍스트인 경우에도 데이터베이스 쿼리 또는 API 호출과 같은 중간 작업의 결과일 수 있으며, 각 작업은 별도로 평가해야 합니다.

다른 경우에는 에이전트가 텍스트 아웃풋을 전혀 생성하지 않고 대신 레코드 업데이트 또는 메시지 전송과 같은 작업을 완료할 수 있으며, 여기서 성공은 올바른 실행 여부로 측정됩니다. 따라서 평가는 표면 수준의 텍스트 품질을 넘어 에이전트의 전체적인 행동, 작업 성공 및 사용자 의도와의 일치 여부를 평가해야 합니다. 또한 성능이 뛰어나지만 리소스 집약적이어서 실제 배포를 제한하는 에이전트의 개발을 피하기 위해 비용 및 효율성 측정이 평가의 일부로 포함되어야 합니다.

AI 에이전트를 평가할 때는 작업 성능을 측정하는 것 외에도 안전성, 신뢰성, 정책 준수, 편향 완화 등의 핵심 요건에 우선순위를 두어야 합니다. 이러한 요소는 실제 고위험 환경에 에이전트를 배포하는 데 필수적입니다. 평가는 에이전트가 유해하거나 안전하지 않은 행동을 피하도록 보장하고, 예측 가능하고 검증 가능한 아웃풋을 통해 사용자 신뢰를 유지하며, 조작이나 오용에 저항하도록 하는 데 도움이 됩니다.

이러한 기능적(품질, 비용) 및 비기능적(안전) 목표를 달성하기 위해 평가 방법에는 벤치마크 테스트, 휴먼 인 더 루프 평가, A/B 테스트, 실제 시뮬레이션 등이 포함될 수 있습니다. 조직은 AI 에이전트를 체계적으로 평가함으로써 AI 기능을 향상하고, 자동화 작업을 최적화하며, 비즈니스 기능을 강화하는 동시에 안전하지 않거나 신뢰할 수 없거나 편향된 에이전틱 AI와 관련된 위험을 최소화할 수 있습니다.