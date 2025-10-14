에이전트는 계획을 세우고 의사 결정을 내리며 외부 도구를 연동하여 사용함으로써 자율적으로 작동하도록 설계된 AI 시스템입니다. 외부 사이버 공격 뿐 아니라 에이전트가 의도치 않게 수행하는 행동으로부터 보호하는 것이 중요합니다. 에이전틱 AI 는 빠르게 발전하는 분야이기 때문에, 기술의 발전과 함께 위협 환경도 실시간으로 진화하고 있습니다.

AI 에이전트의 중요한 특징 중 하나는 도구 호출 기능으로, 에이전트가 필요할 때 API , 데이터베이스, 웹사이트 또는 기타 도구에 연결해 활용할 수 있다는 점입니다. 도구 호출은 일반적으로 AI 에이전트 프레임워크 및 API를 통해 이루어집니다.

이론적으로 에이전트는 복잡한 작업을 계획하고 완수할 때 자신의 역량을 끌어올리기 위해 도구를 사용합니다. 예를 들어, 고객 서비스 에이전트가 고객과 소통한 뒤 내부 데이터베이스에 접속하여 해당 고객의 구매 이력을 확인할 수 있습니다.

멀티 에이전트 시스템 은 여러 에이전트를 결합하여 복잡한 업무를 더 작은 단위로 나누어 분배함으로써 한 단계 더 발전된 형태를 보여줍니다. 중앙 계획 에이전트는 작업자 에이전트가 작업의 할당된 부분을 수행하는 동안 에이전트 워크플로 를 관리합니다.