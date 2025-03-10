AI 에이전트의 구성 요소는 무엇인가?

작성자

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

AI 에이전트의 구성 요소는 무엇인가?

AI 에이전트는 지능적인 결정을 내리고 디지털 시스템과 원활하게 상호 작용하므로 사람의 개입을 최소화할 수 있습니다. 그렇다면 이러한 에이전트를 진정으로 지능적으로 만드는 것은 무엇일까요? 본질적으로 AI 에이전트는 에이전트가 환경을 인식하고, 정보를 처리하고, 결정하고, 협업하고, 유의미한 조치를 취하고, 경험에서 학습할 수 있도록 지원하는 상호 연결된 구성 요소들에 의존합니다.

여러 가지 능력을 가진 다양한 유형의 AI 에이전트가 있으며, 에이전트의 행동은 에이전트가 작동하는 AI 에이전트 아키텍처에 의해 결정됩니다.

한쪽에서는 반응성 에이전트가 자극에 즉각적으로 반응하는 단순 반사 에이전트이며, 때로는 환경과 상호 작용할 수 있는 액추에이터를 사용하기도 합니다. 모델 기반 반사 에이전트는 의사 결정을 강화하기 위해 환경의 내부 모델을 사용합니다. 스펙트럼의 다른 쪽에서는 능동적 인지 에이전트가 고급 추론과 장기 계획을 수행할 수 있습니다. 일부 에이전트는 특정 작업을 전문으로 하고 다른 에이전트는 AI 오케스트레이션에서 일종의 "지휘자"로 다른 에이전트를 이끌도록 설계되었습니다.

이러한 경고와 함께 이들은 인공 지능 에이전트의 주요 구성 요소이며, 각각은 적응력이 뛰어난 지능형 시스템을 만드는 데 중요합니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

인식 및 입력 처리

에이전틱 AI는 다양한 소스의 정보를 수집하고 해석할 수 있어야 합니다. 입력은 사용자 쿼리, 시스템 로그, API의 구조화된 데이터 또는 센서 판독값을 포함하여 다양한 형태로 제공될 수 있습니다. 에이전트는 텍스트 기반 입력을 위한 자연어 처리(NLP) 또는 구조화된 소스를 위한 데이터 추출 기술과 같은 AI 기술을 사용하여 이 정보를 구문 분석하고 이해할 수 있어야 합니다. 인식 모듈의 복잡성은 에이전트의 목적에 따라 다릅니다. 예를 들어, Amazon의 Alexa와 같은 챗봇은 NLP에 의존하여 사람의 입력을 해석하는 반면, 자율 주행 자동차는 카메라 피드, LIDAR 데이터 및 레이더 신호를 처리하여 물체를 인식하고 도로를 탐색합니다. 컴퓨팅 비전과 결합된 이 중첩된 다중 센서 융합은 자율 주행 차량에 실시간으로 환경을 인식합니다.

원시 데이터가 수신되면 인식 모듈은 이를 정리하고 처리하며 사용 가능한 형식으로 구조화합니다. Speech to Text 변환, 객체 감지, 감정 분석, 엔티티 인식 및 이상 감지와 같은 AI 솔루션이 자주 사용됩니다. 실시간 AI 시스템에서는 인식이 효율적이고 적응력이 뛰어나야 하며, 노이즈를 걸러내고 관련 정보를 우선시해야 합니다. 인식의 잘못된 해석은 잘못된 결정과 행동으로 이어질 수 있으므로 이 모듈의 정확성과 견고성은 AI 에이전트의 효과에 직접적인 영향을 미칩니다.

특정 워크플로 내에서 에이전트의 행동을 성공적으로 이끌기 위해 프롬프트 엔지니어링이 필요할 수 있습니다.

AI 에이전트

AI 에이전트의 5가지 유형: 자율 기능 및 실제 애플리케이션

목표 중심 및 유틸리티 기반 AI가 워크플로와 복잡한 환경에 어떻게 적응하는지 알아보세요.
AI 에이전트 구축, 배포 및 모니터링

계획 및 작업 세분

즉각적인 입력에 본능적으로 반응하는 반응형 에이전트와 달리 계획 에이전트는 실행 전에 일련의 작업을 매핑합니다. 이 모듈은 자율 로봇, 물류 최적화 및 AI 기반 스케줄링 시스템과 같은 AI 애플리케이션에 중요합니다.

AI는 입력을 이해한 후 복잡한 문제를 더 작고 관리 가능한 작업으로 세분화해야 합니다. 몇 가지 주요 구성 요소는 작업 순서를 지정하고 작업 간의 종속성을 결정하는 것입니다. AI 에이전트는 논리, 머신 러닝 모델 또는 사전 정의된 휴리스틱에 의존하여 최상의 작업 과정을 설정합니다.

다중 에이전트 시스템에서는 에이전트가 리소스를 조정하거나 협상해야 하므로 더욱 정교한 계획이 필요합니다. 또한 효과적인 계획은 불확실성을 고려하며, 확률론적 AI 모델을 활용하여 예기치 못한 사건에 대비합니다. 강력한 계획 모듈이 없으면 에이전트는 장기적인 작업에 어려움을 겪거나, 프로세스를 최적화하지 못하거나, 변화하는 조건에 대응할 때 효율성이 떨어질 수 있습니다.

메모리

메모리 모듈은 AI 에이전트가 정보를 유지하고 기억할 수 있도록 하여 과거 상호작용을 통해 학습하고 시간이 지남에 따라 컨텍스트를 유지할 수 있도록 도와줍니다. 이 모듈은 일반적으로 단기 메모리와 장기 메모리로 나뉩니다. 단기 메모리는 세션 기반 컨텍스트를 저장하여 AI 비서가 대화 중인 최근 메시지를 기억하고 일관성을 유지할 수 있도록 합니다.이를 통해 맥락 내 학습이 가능합니다. 반면 장기 메모리는 구조화된 지식 기반, 벡터 임베딩 및 에이전트가 의사 결정 시 참조할 수 있는 과거 데이터로 구성됩니다.

메모리 지속성과 조직은 고객 지원 봇, 추천 엔진 및 가상 어시스턴트와 같은 애플리케이션의 개인화를 개선하는 데 매우 중요합니다. 효율적인 메모리 모듈이 없으면 에이전트가 상태 비저장식으로 작동하므로, 사용자는 정보를 반복적으로 입력해야 하며 사용자 경험이 악화됩니다. 메모리는 에이전트들이 협업 향상을 위해 여러 에이전트의 지식 기반을 공유하고 업데이트하는 다중 에이전트 시스템에서도 중요한 역할을 합니다.

추론 및 의사 결정

지난 10년 동안의 단순한 챗봇은 사전 정의된 규칙을 사용하여 좁은 의사 결정 집합에서 선택했습니다. 더 발전된 AI 에이전트는 다양한 솔루션 경로를 평가하고, 성능을 평가하고, 시간이 지남에 따라 접근 방식을 구체화하기 위해 작동합니다. 에이전트의 핵심은 추론 모듈입니다. 이 모듈은 다양한 요인에 가중치를 부여하고, 확률을 평가하고, 논리적 규칙 또는 학습된 행동을 적용하여 에이전트가 환경에 반응하는 방식을 결정합니다. AI의 복잡성에 따라 추론은 규칙 기반, 확률론, 휴리스틱 기반 또는 딥 러닝 모델에 의해 구동될 수 있습니다. 두 가지 인기 있는 추론 패러다임은 ReAct(추론 및 행동)와 ReWOO(관찰 없는 추론)입니다.

다양한 에이전트 유형은 추론에 다르게 접근합니다. 예를 들어, 목표 기반 에이전트는 사전 정의된 목표를 고려하고 해당 목표를 달성하는 데 필요한 조치를 선택하여 의사 결정합니다. 이러한 에이전트는 가능한 최상의 결과를 위해 최적화하기보다는 결과가 달성되었는지 여부에 초점을 맞춥니다. 반면 유틸리티 기반 에이전트는 유틸리티 함수를 기반으로 목표 달성 여부뿐만 아니라 결과가 얼마나 최적인지를 평가하여 의사 결정 과정을 한 단계 더 발전시킵니다.

간단한 규칙 기반 AI 시스템은 "X가 발생하면 Y를 수행"과 같은 사전 정의된 논리를 따릅니다. 보다 발전된 시스템은 베이지안 추론, 강화 학습 또는 신경망을 사용하여 새로운 상황에 동적으로 적응합니다. 이 모듈은 또한 자동화된 재무 분석 또는 법적 계약 검토와 같은 AI 애플리케이션에 필수적인 생각의 연결고리 추론 및 다단계 문제 해결 기술을 구현할 수 있습니다. 효과적으로 추론하고 정보에 입각한 결정을 내리는 에이전트의 능력은 복잡한 작업을 처리하는 데 있어 에이전트의 전반적인 지능과 신뢰성을 결정합니다.

조치 및 도구 호출

행동 모듈은 에이전트의 결정을 현실 세계에서 구현하여 사용자, 디지털 시스템 또는 물리적 환경과 상호 작용할 수 있도록 합니다. 추론 및 계획 모듈이 적절한 응답을 결정한 후, 행동 모듈은 API와 같은 도구를 호출하든 로봇 팔을 움직여 외부 환경과 상호 작용하든 필요한 단계를 실행합니다.

에이전트 워크플로는 작업을 완료하기 위해 외부 도구, 데이터 세트, API자동화 시스템에 대한 액세스가 필요할 수 있습니다. 도구 호출은 에이전트가 외부 툴, API 또는 기능을 호출하여 고유한 추론 및 지식 이상으로 기능을 확장하는 에이전트 AI 시스템에서 사용되는 메커니즘입니다. 이를 통해 AI는 작업을 수행하고, 실시간 데이터를 검색하고, 계산을 실행하고, 외부 시스템과 동적으로 상호 작용할 수 있습니다.

요컨대, 도구 호출은 대규모 언어 모델(LLM)이 구조화된 도구와 연결할 수 있도록 함으로써 모델이 훈련에 사용된 데이터 이상의 정보에 액세스할 수 있게 합니다.

커뮤니케이션

커뮤니케이션 모듈은 에이전트가 사람, 다른 에이전트 또는 외부 소프트웨어 시스템과 상호 작용할 수 있도록 하여 원활한 통합 및 협업을 보장합니다. 이 모듈은 자연어 생성(NLG) 및 프로토콜 기반 메시징을 처리합니다. 커뮤니케이션의 정교함은 다양합니다. 간단한 에이전트는 미리 정의된 스크립트를 따르는 반면, 고급 에이전트는 방대한 데이터로 훈련된 생성형 AI 모델을 사용하여 동적이고 상황 인식적인 응답을 생성합니다.

통신 구성 요소는 지식 공유, 작업 협상 또는 작업 조정을 위한 다중 에이전트 시스템(MAS)에 중요합니다. 예를 들어, 금융 분야에서는 여러 에이전트가 시장 동향을 분석하고 통찰력을 교환하여 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. 마찬가지로 AI 기반 공급망 네트워크는 소프트웨어 에이전트를 사용하여 재고 데이터를 동기화하고 부족 현상을 예측하며 물류를 최적화합니다. 가상 어시스턴트 또는 챗봇과 같은 사람을 대면하는 사용 사례에서 이 모듈은 응답이 자연스럽고 유익하며 매력적으로 느껴지도록 하는 데 도움이 됩니다. 인간 에이전트와 효과적으로 의사 소통할 수 있는 능력은 에이전트의 유용성을 향상시켜 다양한 영역에서 에이전트의 가치를 높입니다.

학습과 적응

지능형 에이전트의 주요 기능은 과거 경험에서 학습하고 시간이 지남에 따라 개선할 수 있는 능력입니다. 학습 알고리즘을 통해 에이전트는 패턴을 인식하고, 예측을 구체화하고, 피드백을 기반으로 의사 결정 프로세스를 조정할 수 있습니다. 이는 지도 학습(supervised learning), 비지도 학습(unsupervised learning), 강화 학습(reinforcement learning)을 포함한 다양한 학습 패러다임을 통해 달성됩니다.

예를 들어, 학습 모듈이 있는 고객 서비스 챗봇은 과거 상호 작용을 분석하여 어조, 정확도 및 응답 효율성을 개선할 수 있습니다. 마찬가지로 추천 시스템은 사용자 선호를 기반으로 제안을 지속적으로 개선할 수 있습니다. 로봇 공학 또는 게임 분야에 사용되는 강화 학습 에이전트는 보상을 극대화하고 페널티를 최소화하여 행동을 최적화합니다. 학습 모듈이 없다면 AI 시스템은 정체되어 새로운 트렌드, 사용자 기대치, 또는 종속성 오류와 같은 예기치 못한 문제에 적응하지 못할 것입니다.

의료 서비스에서 공급망, 운송에 이르기까지 다양한 산업 전반에 걸쳐 인상적인 확장성을 통해 더 많은 에이전트의 배포를 기대할 수 있습니다. 리더는 윤리적 사항도 고려하면서 이러한 도구를 최대한 활용하기 위해 에이전트 기술의 현재 상태를 파악해야 합니다.

리소스

비즈니스에 맞게 구축된 AI 에이전트로 생산성 확장

비즈니스 운영에 손쉽게 통합할 수 있는 AI 에이전트의 획기적인 잠재력에 대해 알아보세요.

2025년 AI 에이전트 구매자 가이드

이 포괄적인 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 능력 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
AI 에이전트 및 어시스턴트로 비즈니스 생산성 재구상

AI 에이전트와 AI 어시스턴트를 함께 사용하여 새로운 차원의 생산성을 달성하는 방법을 알아보세요.
강화된 인텔리전스에 대한 Omdia 보고서: AI 에이전트의 영향

AI 에이전트를 통해 생성형 AI의 잠재력을 최대한으로 활용하는 방법을 알아보세요.

에이전트형 엔터프라이즈 도입: 전체 기술 자산에서 AI 활용하기

AI 혁명의 근본적인 전환점이 될 새로운 AI 에이전트에 대한 최신 소식을 받아보세요.
watsonx Orchestrate 사용해 보기

생성형 AI 어시스턴트가 워크로드를 줄이고 생산성을 향상하는 방법을 알아보세요.
AI 에이전트가 생산성을 혁신하는 방법

AI를 사용하여 더 창의적이고 효율적으로 일하고 AI 에이전트와 긴밀히 협력하는 미래에 적응하는 방법을 알아보세요.
에이전트의 미래, AI 에너지 소비, Anthropic의 컴퓨터 사용, Google 워터마킹 AI 생성 텍스트

이번 Mix of Experts 에피소드에서 IBM의 AI 전문가들과 함께 AI 에이전트의 미래 등에 대해 자세히 알아보세요.

Comparus가 '뱅킹 어시스턴트'를 사용하는 방법

Comparus는 IBM watsonx.ai 솔루션을 사용하여 새로운 상호작용 모델로서 대화형 뱅킹의 인상적인 잠재력을 보여주었습니다.
관련 솔루션
비즈니스용 AI 에이전트

생성형 AI로 워크플로와 프로세스를 자동화하는 강력한 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축, 배포, 관리하세요.

         watsonx Orchestrate 살펴보기
    IBM AI 에이전트 솔루션

    믿을 수 있는 AI 솔루션으로 비즈니스의 미래를 설계하세요.

         AI 에이전트 솔루션 살펴보기
    IBM Consulting AI 서비스

    IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.

         인공 지능 서비스 살펴보기
    다음 단계 안내

    사전 구축된 앱과 스킬을 사용자 정의하든, AI 스튜디오를 사용하여 맞춤형 에이전틱 서비스를 구축하고 배포하든, IBM watsonx 플랫폼이 모든 것을 지원합니다.

         watsonx Orchestrate 살펴보기 watsonx.ai 살펴보기