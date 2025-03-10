지난 10년 동안의 단순한 챗봇은 사전 정의된 규칙을 사용하여 좁은 의사 결정 집합에서 선택했습니다. 더 발전된 AI 에이전트는 다양한 솔루션 경로를 평가하고, 성능을 평가하고, 시간이 지남에 따라 접근 방식을 구체화하기 위해 작동합니다. 에이전트의 핵심은 추론 모듈입니다. 이 모듈은 다양한 요인에 가중치를 부여하고, 확률을 평가하고, 논리적 규칙 또는 학습된 행동을 적용하여 에이전트가 환경에 반응하는 방식을 결정합니다. AI의 복잡성에 따라 추론은 규칙 기반, 확률론, 휴리스틱 기반 또는 딥 러닝 모델에 의해 구동될 수 있습니다. 두 가지 인기 있는 추론 패러다임은 ReAct(추론 및 행동)와 ReWOO(관찰 없는 추론)입니다.
다양한 에이전트 유형은 추론에 다르게 접근합니다. 예를 들어, 목표 기반 에이전트는 사전 정의된 목표를 고려하고 해당 목표를 달성하는 데 필요한 조치를 선택하여 의사 결정합니다. 이러한 에이전트는 가능한 최상의 결과를 위해 최적화하기보다는 결과가 달성되었는지 여부에 초점을 맞춥니다. 반면 유틸리티 기반 에이전트는 유틸리티 함수를 기반으로 목표 달성 여부뿐만 아니라 결과가 얼마나 최적인지를 평가하여 의사 결정 과정을 한 단계 더 발전시킵니다.
간단한 규칙 기반 AI 시스템은 "X가 발생하면 Y를 수행"과 같은 사전 정의된 논리를 따릅니다. 보다 발전된 시스템은 베이지안 추론, 강화 학습 또는 신경망을 사용하여 새로운 상황에 동적으로 적응합니다. 이 모듈은 또한 자동화된 재무 분석 또는 법적 계약 검토와 같은 AI 애플리케이션에 필수적인 생각의 연결고리 추론 및 다단계 문제 해결 기술을 구현할 수 있습니다. 효과적으로 추론하고 정보에 입각한 결정을 내리는 에이전트의 능력은 복잡한 작업을 처리하는 데 있어 에이전트의 전반적인 지능과 신뢰성을 결정합니다.