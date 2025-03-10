AI 에이전트는 지능적인 결정을 내리고 디지털 시스템과 원활하게 상호 작용하므로 사람의 개입을 최소화할 수 있습니다. 그렇다면 이러한 에이전트를 진정으로 지능적으로 만드는 것은 무엇일까요? 본질적으로 AI 에이전트는 에이전트가 환경을 인식하고, 정보를 처리하고, 결정하고, 협업하고, 유의미한 조치를 취하고, 경험에서 학습할 수 있도록 지원하는 상호 연결된 구성 요소들에 의존합니다.

여러 가지 능력을 가진 다양한 유형의 AI 에이전트가 있으며, 에이전트의 행동은 에이전트가 작동하는 AI 에이전트 아키텍처에 의해 결정됩니다.

한쪽에서는 반응성 에이전트가 자극에 즉각적으로 반응하는 단순 반사 에이전트이며, 때로는 환경과 상호 작용할 수 있는 액추에이터를 사용하기도 합니다. 모델 기반 반사 에이전트는 의사 결정을 강화하기 위해 환경의 내부 모델을 사용합니다. 스펙트럼의 다른 쪽에서는 능동적 인지 에이전트가 고급 추론과 장기 계획을 수행할 수 있습니다. 일부 에이전트는 특정 작업을 전문으로 하고 다른 에이전트는 AI 오케스트레이션에서 일종의 "지휘자"로 다른 에이전트를 이끌도록 설계되었습니다.

이러한 경고와 함께 이들은 인공 지능 에이전트의 주요 구성 요소이며, 각각은 적응력이 뛰어난 지능형 시스템을 만드는 데 중요합니다.