AI 에이전트의 유형

AI 시스템이 더 복잡해짐에 따라 계층적 에이전트의 필요성이 커지고 있습니다. 이러한 에이전트는 복잡한 문제를 더 작고 관리 가능한 하위 작업으로 분해하여 실제 시나리오에서 복잡한 문제를 더 쉽게 처리할 수 있도록 설계됩니다. 상위 수준의 에이전트는 전체적인 목표에 집중하고, 하위 수준의 에이전트는 더 구체적인 작업을 처리합니다.

다양한 유형의 AI 에이전트를 통합하는 AI 오케스트레이션은 여러 도메인에 걸쳐 복잡한 작업을 관리할 수 있는 매우 지능적이고 적응력이 뛰어난 다중 에이전트 시스템을 만들 수 있습니다.



이러한 시스템은 과거 경험을 바탕으로 지속적으로 성능을 개선하면서, 역동적인 환경에 대응하여 실시간으로 작동할 수 있습니다.

예를 들어, 스마트 공장에서 스마트 관리 시스템은 센서 입력에 대해 사전 정의된 규칙으로 반응하는 반사적 자율 에이전트가 기본 자동화를 처리하는 것을 포함할 수 있습니다. 이러한 에이전트는 안전 위험이 감지될 경우 컨베이어 벨트를 즉시 정지시키는 등 기계가 환경 변화에 즉각적으로 반응하도록 돕습니다.



한편, 모델 기반 반사 작용제는 세계의 내부 모델을 유지 관리하여 기계의 내부 상태를 추적하고 고장이 발생하기 전에 유지 관리 요구 사항을 인식하는 것과 같은 과거 상호 작용을 기반으로 작동을 조정합니다.

더 높은 수준에서 목표 기반 에이전트는 생산 일정 최적화 또는 폐기물 감소와 같은 공장의 특정 목표를 주도합니다. 이러한 에이전트는 가능한 조치를 평가하여 목표를 달성하는 가장 효과적인 방법을 결정합니다.



유용성 기반 에이전트는 에너지 소비, 비용 효율성, 생산 속도와 같은 여러 요소를 고려하여 이 과정을 더욱 정교하게 다듬고, 예상 유용성을 극대화하는 행동을 선택합니다.

마지막으로, 학습 에이전트는 강화 학습 및 머신 러닝(ML) 기법을 통해 공장 운영을 지속적으로 개선합니다. 이들은 데이터 패턴을 분석하고, 워크플로를 적응시키며, 제조 효율성을 최적화하기 위한 혁신적인 전략을 제안합니다.



5가지 유형의 AI 에이전트를 모두 통합함으로써, 이 AI 기반 오케스트레이션은 의사 결정 프로세스를 향상시키고 리소스 할당을 간소화하며 인간의 개입을 최소화하여 더욱 지능적이고 자율적인 산업 시스템을 구축합니다.

에이전틱 AI가 지속적으로 발전함에 따라, 생성형 AI(gen AI) 분야의 진보는 다양한 산업 분야에서 AI 에이전트의 역량을 강화할 것입니다. AI 시스템은 점점 더 복잡한 사용 사례를 처리하고 고객 경험을 향상시키는 데 능숙해지고 있습니다.



전자 상거래, 의료, 로보틱 등 다양한 분야에서 AI 에이전트는 워크플로를 최적화하고, 프로세스를 자동화하며, 조직이 더 빠르고 효율적으로 문제를 해결할 수 있도록 지원합니다.