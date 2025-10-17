프롬프트부터 지표에 이르기까지 AI 에이전트 평가

AI 에이전트는 자체 워크플로를 개발하고 필요에 따라 외부 툴을 사용하여 사용자 또는 다른 시스템을 대신하여 자율적으로 작업을 수행할 수 있는 소프트웨어 시스템을 말합니다.

에이전트는 단순한 언어 처리와 이해 이상을 수행합니다. 에이전트는 의사 결정, 문제 해결, 환경과의 상호 작용 및 목표 추구를 위해 행동할 수 있습니다.

AI 에이전트는 이제 IT 자동화 및 소프트웨어 엔지니어링부터 대화형 인터페이스 및 코드 생성 구현에 이르기까지 다양한 엔터프라이즈 솔루션에 통합되고 있습니다. AI 에이전트는 대규모 언어 모델(LLM)을 기반으로 복잡한 방향을 이해하고, 여러 단계로 분해하고, 외부 소스의 리소스와 상호 작용하고, 작업 달성에 도움이 되는 특정 툴이나 서비스를 배포할 시기를 아는 인지 능력을 갖출 수 있습니다.