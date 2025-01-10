LangGraph란 무엇인가요?

상태 그래프: 그래프에서 각 노드가 연산에서의 단계를 나타내는 개념으로, 본질적으로 상태 그래프를 고안합니다. 이렇게 상태에 기반한 접근 방식을 통해 그래프는 이전 단계에 대한 정보를 유지하여, 연산이 전개됨에 따라 정보를 지속적으로 상황에 맞게 처리할 수 있습니다. 사용자는 API를 사용하여 LangGraph의 모든 상태 기반 그래프를 관리할 수 있습니다.

순환 그래프: 순환 그래프는 순환을 하나 이상 포함하는 그래프로, 에이전트 런타임에 필수적입니다. 이는 동일한 노드에서 시작하고 끝나면서 루프를 형성하는 경로가 그래프 안에 존재한다는 의미입니다. 복잡한 워크플로에는 순환 종속성이 포함되어 있는 경우가 많으며, 루프의 이전 단계에 따라 다음 단계의 결과가 달라집니다.

노드: LangGraph에서 노드는 AI 워크플로 안에 있는 개별 구성 요소 또는 에이전트를 나타냅니다. 노드는 특정 방식으로 상호 작용하는 "행위자"라고 볼 수 있습니다. 예를 들어 툴 호출을 위한 노드를 추가할 땐 ToolNode를 사용할 수 있습니다. 또 다른 예로, 다음 노드는 현재 노드 다음에 실행될 노드를 가리킵니다.

엣지: 엣지는 현재 상태에 따라 다음에 실행할 노드를 결정하는 Python 내의 함수입니다. 엣지는 조건부 분기 또는 고정적인 전환일 수 있습니다.