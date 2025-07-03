다중 에이전트 협업이란 무엇인가요?

분산 시스템에서 각각 지역적 지식과 의사 결정 역량을 갖춘 여러 독립적인 에이전트의 협력적인 행동을 다중 에이전트 협업이라고 합니다.

다중 에이전트 협업에서 에이전트는 확립된 통신 프로토콜을 사용하여 상태 정보를 교환하고 책임을 할당하며 작업을 조정함으로써 협력합니다. 협력에는 일반적으로 작업 분해, 자원 분배, 갈등 해결 및 협력 계획 방법이 포함됩니다. 메시지 전달을 통해 명시적이거나 공유 환경에 대한 수정을 통해 암시적으로 이루어질 수 있습니다. 이러한 시스템은 중앙 집중식 제어 없이 작동하도록 설계에서 확장성, 내결함성 및 긴급 협력 행동을 우선시합니다. 드론 함대가 생존자나 정보를 찾기 위해 재난 현장을 수색하고 있다고 가정해 보겠습니다. 각 드론은 고유한 경로를 따라 이동하고, 다른 드론을 피하며, 발견한 내용을 보고하고, 예상치 못한 사건이 발생할 경우 방향을 변경합니다. 이 시나리오를 다중 에이전트 협업으로 생각하면 모든 드론은 어시스턴트와 같은 의미에서 단독으로 작동할 뿐만 아니라 집단적으로 작동합니다. 하나의 리더가 모두를 관리하지 않고 함께 작업하며, 서로 조정하고, 자신이 보는 것을 공유합니다. 이러한 접근 방식은 자율적인 에이전트 무리가 복잡한 문제를 해결하기 위해 지능적이고 신속하게 협력하는 방법입니다.

이 협업 아키텍처는 제품 아키텍처를 재정의하여 거의 언제든지 실행되고, 증가하는 수요에 적응하며, 수동 개입 없이 지속적으로 학습하고 최적화하는 다양한 사용 사례를 창출합니다. 에이전틱 자동화 프로세스는 적응 기능을 갖추고 있어 정밀성과 자율성으로 특정 작업을 처리하도록 설계된 전문 에이전트를 통해 가능합니다. 전문 AI 에이전트가 실시간으로 협력하여 새로운 유형의 다중 에이전트 애플리케이션인 챗봇(래그 프레임워크 사용)에서 지능형 맞춤형 엔드투엔드 서비스를제공합니다.1