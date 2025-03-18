AI 에이전트 인식이란 무엇인가요?

작성자

Cole Stryker

Staff Editor, AI Models

IBM Think

AI 에이전트 인지란 무엇인가요?

AI 에이전트의 인지란 인공 지능(AI) 에이전트가 주변 환경으로부터 데이터를 수집, 해석 및 처리하여 정보를 기반으로 의사 결정을 내리는 능력을 의미합니다. 이는 센서, 데이터 입력 또는 외부 소스를 사용하여 에이전트가 작동하는 시스템의 현재 상태를 이해하는 과정을 포함합니다.

인지 과정은 AI 기반 에이전트가 현실 세계의 변화를 감지하고, 동적인 환경에 적응하며, 복잡한 작업을 효과적으로 처리할 수 있도록 합니다.

에이전트는 먼저 환경을 인지하고, 수집된 데이터를 처리한 후 행동을 취합니다. 인지 기능이 없는 AI 에이전트는 환경과 동적으로 상호 작용하는 대신, 미리 정의된 입력값과 내부 상태에만 기반하여 작동하는 규칙 기반 시스템이나 논리 중심 프로그램에 불과합니다.

즉, 이는 에이전트가 아닙니다. 인지는 AI 에이전트를 실제 세계에서 진정으로 지능적이고 유용하게 만드는 핵심 요소입니다.

업계 뉴스레터

전문가의 인사이트를 바탕으로 한 최신 기술 뉴스

Think 뉴스레터를 통해 AI, 자동화, 데이터 등 가장 중요하고 흥미로운 업계 동향에 대한 최신 소식을 받아보세요. IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

감사합니다! 구독이 완료되었습니다.

구독한 뉴스레터는 영어로 제공됩니다. 모든 뉴스레터에는 구독 취소 링크가 있습니다. 여기에서 구독을 관리하거나 취소할 수 있습니다. 자세한 정보는 IBM 개인정보 보호정책을 참조하세요.

AI 에이전트 인지 유형

AI 시스템은 그 목적과 사용 가능한 센서에 따라 시각, 청각, 텍스트, 환경 요인 및 예측 분석을 통해 세상을 인식할 수 있습니다.

AI 에이전트는 이러한 다양한 유형의 인지를 통해 주변 세계와 상호 작용하며, 워크플로를 최적화하고 자동화를 강화하는 등 다양한 작업을 수행할 수 있습니다.

시각적 인식

시각 인지는 에이전트가 이미지, 비디오 및 기타 시각 데이터를 통해 세상을 해석하고 반응할 수 있도록 해줍니다. 이 능력은 인간의 시각을 모방하여 AI가 사물을 인식하고 환경을 이해할 수 있게 합니다.

컴퓨팅 비전과 딥 러닝의 발전은 AI의 시각적 인식을 향상시켰으며, 이를 통해 자율 주행 차량, 헬스케어, 로보틱 등 여러 분야에서 획기적인 진전을 이루었습니다.

AI 모델이 점점 더 정교해짐에 따라, AI 에이전트는 인간과 유사한 시각적 이해를 점차적으로 갖추게 되어 복잡한 현실 세계 시나리오에서도 자율적이고 안전하게 작동할 수 있게 될 것입니다.

청각적 인식

청각 인지는 에이전트가 소리를 처리하고 이해할 수 있도록 합니다. 이 능력을 통해 AI는 음성을 해석하고 환경 소음을 인식하며 음성 기반 커뮤니케이션을 통해 사용자와 상호 작용할 수 있습니다.

자연어 처리(NLP)와 딥 러닝의 발전으로 AI의 청각 인지 능력이 크게 향상되어 가상 어시스턴트, 접근성 툴 및 감시 시스템에서 AI 애플리케이션이 광범위하게 사용되고 있습니다.

AI 청각 인식을 뒷받침하는 주요 기술 중 하나는 자동 음성 인식(ASR)입니다. ASR 시스템은 음성 언어를 텍스트로 변환하여 Siri, Alexa, Google 어시스턴트와 같은 음성 어시스턴트가 사용자 명령을 이해하고 응답할 수 있게 해줍니다.

이러한 시스템은 신경망과 방대한 데이터 세트에 기반하여 다양한 억양이나 소음이 있는 환경에서도 높은 정확도를 유지할 수 있도록 개선됩니다.

AI는 음성 외에도 호흡음 분석을 통해 건강 상태를 진단하거나 공장 장비의 이상을 감지하는 등 다른 소리도 분석할 수 있습니다.

텍스트 인식

텍스트 인식은 에이전트가 텍스트를 처리, 해석 및 생성할 수 있게 해줍니다. 에이전트는 자연어 처리(NLP)를 사용하여 텍스트에서 의미를 추출하고, 챗봇, 검색 엔진, 자동화된 요약 툴 등 다양한 애플리케이션에서 의사 소통을 원활하게 합니다. 대규모 언어 모델(LLM) 기반의 트랜스포머 모델인 GPT-4와 같은 기술의 발전은 AI가 텍스트를 이해하고 이를 바탕으로 추론하는 능력을 향상시켰습니다.

텍스트 인지의 핵심 구성 요소 중 하나는 의미론적 이해(semantic understanding)로, 이를 통해 AI는 단어를 인식하는 것을 넘어 특정 컨텍스트 내에서 의미를 파악할 수 있습니다. 이는 기계 번역, 감정 분석, 법률 또는 의료 문서 분석과 같은 사용 사례에 필수적입니다.

또한, 개체명 인식(NER)을 통해 AI는 사람, 장소, 조직과 같은 특정 엔티티를 식별할 수 있습니다. 이 기능은 마케팅, 고객 경험 개선과 같은 대규모 데이터 세트에서 유용한 인사이트를 추출하는 데 중요한 역할을 합니다.

환경적 인식

AI 에이전트에서의 환경 인지는 청각 및 시각 인지와는 구별됩니다. 이는 단순히 시각과 청각을 넘어 다양한 센서로부터 수집된 데이터를 통합하여 주변 환경을 보다 넓고 다중 모달로 이해하는 것을 포함하기 때문입니다.

컴퓨팅 비전, 센서 융합 및 머신 러닝 분야의 발전으로 물리적 세계를 인식하고 상호 작용하는 AI의 능력이 크게 향상되었습니다.

시각이나 청각만과는 달리, 환경 인지는 여러 감각 입력(시각, 청각, 라이다(LiDAR), 촉각)을 융합하여 환경에 대한 총체적인 이해를 형성합니다. 이는 AI 에이전트가 현실 세계의 물리 법칙을 사용하여 주변을 지도화하고 탐색할 수 있게 해주는 반면, 시각 및 청각 인지는 보다 수동적인 인식에 초점을 맞춥니다.

시각과 청각이 인간 에이전트의 능력을 모방하는 반면, 환경 인지는 레이더, 온도 센서 및 압력 감지 기능을 통합하여 인간이 인식할 수 없는 것까지 AI가 감지할 수 있도록 확장됩니다.

예측적 인식

예측적 인식은 에이전트가 관찰된 데이터를 기반으로 미래의 사건을 예상할 수 있게 합니다. 현재 환경을 해석하는 데 중점을 두는 전통적 인식과 달리, 예측적 인식은 AI가 변화를 예측하고, 의도를 추론하며, 선제적으로 행동을 조정할 수 있도록 합니다.

AI의 예측 능력은 전통적인 의미의 인식보다는 분석, 예측 또는 추론에 더 가깝습니다. 그러나 예측적 인식은 AI가 환경을 감지하는 것뿐만 아니라 환경이 어떻게 변화할지를 예측하는 별개의 범주로 유용하게 고려될 수 있으며, 이는 인식과 미래 지향적인 추론을 통합하는 방식입니다.

예측적 인식의 핵심에는 머신 러닝(ML) 모델, 딥 러닝, 확률 모델링 및 강화 학습이 있습니다. AI 시스템은 과거 데이터와 실시간 데이터를 분석하여 패턴을 인식하고 예측을 수행합니다.

예측 분석이 과거 데이터와 통계 모델에 의존하는 반면, 예측적 인식은 실시간 감지와 예측을 결합하여 보다 동적이고 즉각적인 주변 환경에 반응합니다. 예측적 인식은 복합적인 개념이지만, 감지와 예측의 간극을 연결하여 AI 에이전트가 현재를 이해할 뿐만 아니라 실시간으로 미래를 준비할 수 있도록 합니다.

AI 에이전트

AI 에이전트의 5가지 유형: 자율 기능 및 실제 애플리케이션

목표 중심 및 유틸리티 기반 AI가 워크플로와 복잡한 환경에 어떻게 적응하는지 알아보세요.
AI 에이전트 구축, 배포 및 모니터링

에이전트 인지 작동 방식

AI 에이전트는 다른 툴, 앱 및 프레임워크의 에코시스템에서 작동합니다. 이들은 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 통해 외부 지식 기반 및 시스템과 통합할 수 있도록 연결됩니다. 소프트웨어 개발과 같은 시나리오에서는 AI 에이전트가 코드 최적화, 지연 시간 개선 및 특정 작업 자동화를 지원합니다.

생성형 AI(gen AI)에서는 이러한 에이전트가 방대한 데이터에 대해 학습된 딥 러닝 모델을 사용하여 인식한 입력을 기반으로 텍스트, 이미지 또는 음악과 같은 출력을 생성할 수 있습니다.

그러나 에이전트는 이러한 일이 일어나기 전에 인식해야 합니다. 프로세스는 에이전트의 설계 및 유형에 따라 다르지만, 에이전트의 인식에서 사용되는 기본적인 단계는 다음과 같습니다.

1. 감각 입력 수집

AI 에이전트는 카메라(시각용), 마이크로폰(청각용), LiDAR 및 레이더(공간 인식용), 압력 또는 온도 센서(환경 감지용)와 같은 다양한 소스에서 원시 데이터를 수집합니다. 이러한 감각 정보는 인지의 기반을 형성합니다.

2. 데이터 처리 및 특징 추출

수집된 데이터는 전처리를 거쳐 잡음을 제거하고 중요한 특징을 강조합니다. 예를 들어, 컴퓨팅 비전에서 컨볼루션 신경망(CNN)은 이미지를 분석하여 객체, 얼굴 또는 움직임을 감지합니다. 음성 인식에서는 딥 러닝 모델이 오디오 파형을 텍스트로 변환합니다.

3. 패턴 인식 및 해석

머신 러닝 알고리즘을 사용하여 AI는 패턴, 관계 및 맥락적인 단서를 감지합니다. 트랜스포머와 같은 NLP 모델은 AI가 인간 언어를 이해하고 생성하는 데 도움을 주며, 강화 학습은 로봇이 주변 환경을 동적으로 인식하고 적응하도록 합니다.

4. 의사 결정 및 대응

인식은 행동으로 이어집니다. AI 에이전트는 추론 모델을 사용하여 인식된 데이터를 바탕으로 어떻게 반응할지 결정합니다. 예를 들어, 자율 주행 자동차는 보행자와 교통 표지를 식별한 후 실시간으로 운전 조정을 합니다.

다양한 유형의 에이전트가 인지하는 방식

에이전트가 기능하고 인식하는 방식은 에이전트의 유형, 목적 및 사용하는 기술에 따라 크게 달라질 수 있습니다. 이는 즉각적인 자극에 반응하는 간단한 반사 에이전트부터 시간이 지남에 따라 인식을 적응하고 개선하는 복잡한 학습 에이전트까지 다양합니다.

단순 반사 에이전트

반응형 반사 에이전트는 센서를 통해 환경을 인식하고, 종종 액추에이터를 통해 미리 정의된 규칙에 따라 직접 반응합니다. 과거 사건에 대한 기억을 유지하지 않으며, 인식은 현재의 감각 입력에 제한되는 경우가 많습니다.

모델 기반 반사 에이전트

모델이 장착된 반사 에이전트는 내부 모델을 유지함으로써 간단한 반사 에이전트를 개선합니다. 이들은 센서를 통해 환경을 인식하지만, 내부 상태를 사용하여 시간에 따른 세계의 변화를 추적합니다.

목표 기반 에이전트

목표 지향 에이전트는 특정 목표를 추구할 수 있도록 환경을 인지합니다. 이들은 센서를 사용해 정보를 수집하고 현재 상태가 자신의 목표와 얼마나 일치하는지를 평가합니다.

유틸리티 기반 에이전트

유틸리티 기반 에이전트는 목표를 추구할 뿐만 아니라 유틸리티 함수를 기반으로 다양한 가능한 행동을 평가합니다. 이 유틸리티 함수는 각 행동이 목표를 얼마나 잘 달성하는지를 측정합니다. 이러한 에이전트는 인식을 사용하여 환경을 평가한 후, 전반적인 만족도나 성과를 극대화하는 행동을 선택합니다.

학습 에이전트

학습 에이전트는 환경을 인식하고 센서 입력과 과거 경험을 바탕으로 결정을 내립니다. 이들은 학습 알고리즘과 같은 구성 요소를 가지고 있어 상호 작용을 통해 성능을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 에이전트는 피드백을 기반으로 인식 및 의사 결정 과정을 적응시킵니다.

다중 에이전트 시스템

다중 에이전트 시스템(MAS)은 여러 자율 에이전트가 정보를 공유하고 협력하며 환경을 공동으로 해석할 수 있도록 하여 인지에 접근합니다.

단일 에이전트의 감각 입력에 의존하는 대신, 다중 에이전트 시스템은 분산적이고 때로는 계층적인 접근 방식을 사용하여 각 에이전트가 환경의 다양한 측면을 인식하고 공유된 이해를 위해 정보를 제공할 수 있습니다.

이러한 집단적 인지는 시스템 전체가 복잡하고 동적인 환경을 처리하는 능력을 향상시킵니다.

또한 센서 융합 기술은 다양한 에이전트의 감각 데이터를 결합하고 환경에 대한 보다 정확하고 전체적인 인식을 생성하기 위해 다중 에이전트 시스템에서 일반적으로 사용됩니다.

이러한 접근 방식에는 에이전트들이 자신의 관찰 결과를 공유하고, 공유된 데이터를 기반으로 내부 모델을 업데이트하며, 수색 및 구조 임무나 분산 모니터링 시스템과 같은 상황에서 집단적으로 결정을 내리는 분산 추론(distributed reasoning)과 같은 기술도 포함될 수 있습니다.

다중 에이전트 아키텍처는 또한 협업 학습을 사용합니다. 에이전트들이 시간이 지나면서 상호 작용하고 정보를 교환함에 따라 서로의 경험에서 학습하여 시스템의 집합적 인식과 의사 결정을 향상시킬 수 있습니다. 이러한 분산 인식은 MAS가 더 적응력이 뛰어나고 확장 가능하며 최소한의 인간 개입으로 복잡한 문제를 해결할 수 있게 합니다.

리소스

비즈니스에 맞게 구축된 AI 에이전트로 생산성 확장

비즈니스 운영에 손쉽게 통합할 수 있는 AI 에이전트의 획기적인 잠재력에 대해 알아보세요.

2025년 AI 에이전트 구매자 가이드

이 포괄적인 가이드를 통해 주요 사용 사례, 핵심 능력 및 단계별 권장 사항을 분석하여 비즈니스에 적합한 솔루션을 선택하는 데 도움을 받으세요.
AI 에이전트 및 어시스턴트로 비즈니스 생산성 재구상

AI 에이전트와 AI 어시스턴트를 함께 사용하여 새로운 차원의 생산성을 달성하는 방법을 알아보세요.
강화된 인텔리전스에 대한 Omdia 보고서: AI 에이전트의 영향

AI 에이전트를 통해 생성형 AI의 잠재력을 최대한으로 활용하는 방법을 알아보세요.

에이전트형 엔터프라이즈 도입: 전체 기술 자산에서 AI 활용하기

AI 혁명의 근본적인 전환점이 될 새로운 AI 에이전트에 대한 최신 소식을 받아보세요.
watsonx Orchestrate 사용해 보기

생성형 AI 어시스턴트가 워크로드를 줄이고 생산성을 향상하는 방법을 알아보세요.
AI 에이전트가 생산성을 혁신하는 방법

AI를 사용하여 더 창의적이고 효율적으로 일하고 AI 에이전트와 긴밀히 협력하는 미래에 적응하는 방법을 알아보세요.
에이전트의 미래, AI 에너지 소비, Anthropic의 컴퓨터 사용, Google 워터마킹 AI 생성 텍스트

이번 Mix of Experts 에피소드에서 IBM의 AI 전문가들과 함께 AI 에이전트의 미래 등에 대해 자세히 알아보세요.

Comparus가 '뱅킹 어시스턴트'를 사용하는 방법

Comparus는 IBM watsonx.ai 솔루션을 사용하여 새로운 상호작용 모델로서 대화형 뱅킹의 인상적인 잠재력을 보여주었습니다.
관련 솔루션
비즈니스용 AI 에이전트

생성형 AI로 워크플로와 프로세스를 자동화하는 강력한 AI 어시스턴트 및 에이전트를 구축, 배포, 관리하세요.

         watsonx Orchestrate 살펴보기
    IBM AI 에이전트 솔루션

    믿을 수 있는 AI 솔루션으로 비즈니스의 미래를 설계하세요.

         AI 에이전트 솔루션 살펴보기
    IBM Consulting AI 서비스

    IBM Consulting AI 서비스는 기업이 AI 활용 방식을 재구상하여 혁신을 달성하도록 지원합니다.

         인공 지능 서비스 살펴보기
    다음 단계 안내

    사전 구축된 앱과 스킬을 사용자 정의하든, AI 스튜디오를 사용하여 맞춤형 에이전틱 서비스를 구축하고 배포하든, IBM watsonx 플랫폼이 모든 것을 지원합니다.

         watsonx Orchestrate 살펴보기 watsonx.ai 살펴보기