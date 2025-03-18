언어 모델이 텍스트를 처리하고 분할하는 방식은 기존의 정적 접근 방식에서 더 우수하고 반응성이 뛰어난 프로세스로 변화하고 있습니다. 고정된 지점에서 대용량 문서를 청킹하는 기존의 고정 크기 청킹과 달리 에이전트 청킹은 AI 기반 기술을 사용하여 동적 프로세스에서 콘텐츠를 분석하고 텍스트를 분할하는 최적의 방법을 결정합니다.

에이전틱 청킹은 AI 기반 텍스트 분할 방법, 재귀 청킹 및 청킹 중첩 방법을 활용합니다. 이러한 방법은 동시에 작동하여 청킹 기능을 다듬고 주목할 만한 아이디어 간 연결을 보존하면서 상황에 맞는 창을 실시간으로 최적화합니다. 에이전트 청킹을 사용하면 각 청크가 메타데이터로 강화되어 검색 정확도와 전반적인 모델 효율성을 높입니다. 이는 데이터 분할이 검색 품질과 답변의 일관성에 직접적인 영향을 미칠 수 있는 RAG 애플리케이션 애플리케이션에서 특히 중요합니다. 의미 있는 컨텍스트가 보다 작은 청크에 보존되므로, 이 접근 방식은 챗봇, 지식 기반 및 생성형 AI 사용 사례에서 매우 중요합니다. Langchain 또는 LlamaIndex와 같은 프레임워크는 검색 효율성을 더욱 향상하여 이 방법의 효과를 크게 높입니다.