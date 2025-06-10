에이전트 통신 프로토콜(ACP)이란 무엇인가요?

AI 에이전트는 원래 IBM® BeeAI에서 도입한 ACP를 통해 팀, 프레임워크, 기술 및 조직 전반에서 자유롭게 협업할 수 있습니다. 이는 오늘날 AI 에이전트의 파편화된 환경을 상호 연결된 팀원으로 전환하는 범용 프로토콜이며, 이 개방형 표준은 새로운 수준의 상호 운용성, 재사용 및 확장성을 제공합니다. ACP는 도구 및 데이터 액세스를 위한 개방형 표준인 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)에 이어 다음 단계로, 에이전트가 작동하고 통신하는 방식을 정의합니다.1



AI 에이전트는 상황에 따라 사용자 또는 다른 시스템을 대신하여 자율적으로 작업을 수행할 수 있는 시스템 또는 프로그램입니다. 워크플로를 설계하고 사용 가능한 도구를 활용하여 작업을 수행합니다. 다중 에이전트 시스템은 사용자 또는 다른 시스템을 대신하여 작업을 수행하기 위해 공동으로 작동하는 여러 인공 지능(AI) 에이전트로 구성됩니다.



개방형 거버넌스를 갖춘 AI 에이전트 통신 표준인 ACP는 인공 지능 에이전트가 다양한 프레임워크와 기술 스택을 통해 통신할 수 있도록 합니다. 자연어 형태의 사용자 쿼리를 받는 것부터 일련의 작업을 수행하는 것까지, AI 에이전트는 통신 프로토콜을 통해 더 나은 성능을 발휘합니다. 이러한 프로토콜은 이 정보를 도구 간에, 다른 에이전트 간에 전달하고 궁극적으로 사용자에게 전달합니다.

AI 에이전트 통신은 인공 지능 에이전트가 서로, 인간 또는 외부 시스템과 상호 작용하여 정보를 교환하고, 의사 결정을 내리고, 작업을 완료하는 방식을 말합니다. 이러한 통신은 여러 AI 에이전트가 협업하는 다중 에이전트 시스템과 인간-AI 상호 작용에서 특히 중요합니다.

ACP는 BeeAI를 포함하여 성장하는 에코시스템의 일부입니다. 다음은 몇 가지 주요 기능으로, 핵심 개념과 세부 사항에 대한 자세한 내용은 공식 문서에서 확인할 수 있습니다.