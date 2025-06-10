에이전트 통신 프로토콜(ACP)이란 무엇인가요?

ACP 팀은 처음에 모델 컨텍스트 프로토콜(MCP)이 모델-컨텍스트 상호 작용을 위한 강력한 기반을 제공하기 때문에 이를 조정하는 방법을 모색했습니다. 그러나 곧 진정한 에이전트 간 통신에 적합하지 않은 아키텍처 제한에 직면했습니다.
MCP가 다중 에이전트 시스템에 부족한 이유:
스트리밍: MCP는 완전한 메시지일 가능성이 있는 기본 스트리밍을 지원하지만, 업데이트가 발생하는 즉시 전송되는 세분화된 '델타' 스타일은 지원하지 않습니다. 토큰 및 궤적 업데이트와 같은 델타 스트림은 완전한 데이터 페이로드가 아닌 증분 업데이트로 구성된 스트림입니다. MCP가 개발될 당시 에이전트 스타일 상호 작용을 목적으로 설계되지 않았기 때문에 이러한 제한이 존재합니다.
메모리 공유: MCP는 공유 메모리를 유지하면서 서버 간에 여러 에이전트를 실행하는 것을 지원하지 않습니다. ACP도 아직 이 기능을 완전히 지원하지는 않지만 활발히 개발 중인 영역입니다.
메시지 구조: MCP는 모든 JSON 스키마를 허용하지만 메시지 본문의 구조를 정의하지 않습니다. 이러한 유연성으로 인해 상호 운용성이 어려워지며, 특히 다양한 메시지 형식을 해석해야 하는 에이전트를 구축하는 경우 더욱 그렇습니다.
프로토콜 복잡성: MCP는 JSON-RPC를 사용하며 특정 SDK와 런타임이 필요합니다. 비동기/동기화 지원이 내장된 ACP의 REST 기반 설계는 더 가볍고 통합 친화적입니다.
MCP는 성능를 향상시킬 수 있는 계산기나 참고서와 같은 더 나은 도구를 제공하는 것이라고 생각할 수 있습니다. 반면, ACP는 사람들이 각 개인 또는 에이전트가 AI 애플리케이션 내에서 협업하여 자신의 기능을 발휘할 수 있도록 지원하는 팀을 구성하도록 지원하는 것입니다.
ACP와 MCP는 서로를 보완할 수 있습니다.