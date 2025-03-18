ReAct 에이전트란 무엇인가요?

ReAct 프레임워크는 인간이 자연어를 직관적으로 사용하는 방식에서 영감을 받았습니다. 이는 종종 우리의 내면 독백을 통해 복잡한 작업을 단계별로 계획하고 실행하는 방식입니다.



ReAct 에이전트는 규칙 기반이나 미리 정의된 워크플로를 구현하는 대신, LLM의 추론 능력을 활용하여 새로운 정보나 이전 단계의 결과에 따라 접근 방식을 동적으로 조정합니다.

짧은 여행을 준비한다고 상상해 보세요. 먼저 핵심적으로 고려 사항을 파악합니다. (“그곳의 날씨는 어떨까?”), 그런 다음 외부 소스를 적극적으로 참고합니다. (“지역 날씨 예보를 확인해야겠다”).



그 새로운 정보를 사용하여 (“날씨가 추울 거야”), 다음 고려 사항(“내게 따뜻한 옷이 무엇이 있을까?”)과 행동(“옷장을 확인해야겠다”)을 결정합니다. 그 행동을 취한 후, 예상치 못한 장애물(“내 따뜻한 옷은 모두 보관되어 있어”)에 직면할 수 있으며, 그에 따라 다음 단계를 조정합니다(“어떤 옷을 겹쳐 입을 수 있을까?”).

비슷한 방식으로, ReAct 프레임워크는 프롬프트 엔지니어링을 사용하여 AI 에이전트의 활동을 사고, 행동 및 관찰이 교차하는 공식적인 패턴으로 구조화합니다.

언어화된 CoT 추론 단계(사고)는 모델이 더 큰 작업을 더 관리하기 쉬운 하위 작업으로 분해하는 데 도움을 줍니다.

미리 정의된 동작은 모델이 툴을 사용하고, 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API) 호출을 하며 외부 소스(예: 검색 엔진)나 지식 기반(예: 내부 문서 저장소)에서 정보를 추가로 수집할 수 있게 해줍니다.

동작을 취한 후, 모델은 진행 상황을 재평가하고 그 관찰을 사용하여 최종 답변을 제공하거나 다음 생각에 정보를 제공합니다. 관찰은 이상적으로 모델의 표준 컨텍스트 창에서 이전 정보나 외부 메모리 구성 요소에서 나온 정보를 고려할 수 있습니다.

ReAct 에이전트의 성능은 복잡한 작업을 “말로” 생각하며 해결하는 중앙 LLM의 능력에 크게 의존하므로, ReAct 에이전트는 고급 추론 및 지침 수행 능력을 가진 매우 능력 있는 모델로부터 큰 혜택을 받습니다.

비용과 지연 시간을 최소화하기 위해, 다중 에이전트 ReAct 프레임워크는 주로 더 크고 성능이 높은 모델을 중심 에이전트로 사용하여, 이 에이전트의 추론 과정이나 행동이 더 작은, 더 효율적인 모델로 구축된 에이전트들에게 하위 작업을 위임하는 방식으로 구성될 수 있습니다.