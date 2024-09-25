IBM은 AI 개발자용 엔터프라이즈 스튜디오인 watsonx.ai에서 다양한 Llama 3.2 모델 출시를 발표합니다. 이는 오늘 오전 MetaConnect에서 사전 학습되고 명령어가 조정된 다국어 대규모 언어 모델(LLM)인 Llama 3.2 컬렉션을 출시한 데 이은 조치입니다.

특히 Llama 3.2는 Meta의 첫 멀티모달 AI 진출을 의미합니다. 이 릴리스에는 이미지를 입력으로 사용할 수 있는 11B 및 90B 크기의 두 가지 모델이 포함되어 있습니다. 명령어가 조정된 Llama 3.2 90B Vision 및 11B Vision 모델은 SaaS를 통해 watsonx.ai 즉시 이용 가능합니다.

또한 watsonx.ai에는 지금까지 출시된 제품 중 가장 작은 Llama 모델(1B 및 3B 크기의 텍스트 입력/텍스트 출력 LLM 2종)이 출시됩니다. 모든 Llama 3.2 모델은 긴 컨텍스트 길이(최대 128K 토큰)를 지원하며 그룹화된 쿼리 어텐션을 통해 빠르고 효율적인 추론에 최적화되어 있습니다. Meta는 영어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 포르투갈어, 힌디어, 스페인어 및 태국어가 공식적으로 지원된다고 명시했지만, Llama 3.2는 해당 8개 언어 이외의 추가 언어에 대해 학습을 받았습니다(개발자는 Llama 3.2 모델을 미세 조정할 수도 있음).

Meta의 최신 추가 기능은 IBM의 생성형 AI를 향한 개방형 다중 모델 전략에 따라 watsonx.ai에서 사용 가능한 파운데이션 모델 라이브러리에 추가되었습니다.

"최신 Llama 3.2 모델을 watsonx에서 사용할 수 있도록 함으로써 훨씬 더 많은 기업이 이러한 혁신의 이점을 누릴 수 있으며, 하이브리드 클라우드 환경 전반에 걸쳐 자체 조건에 따라 최신 모델을 번거로움 없이 배포할 수 있습니다."라고 Meta의 생성형 AI 책임자인 Ahmad Al-Dahle은 말합니다. "Meta는 각 조직의 특정 요구 사항에 맞게 AI 솔루션을 조정하고 Llama 배포를 확장할 수 있도록 지원하는 것이 필수적이라고 생각합니다. 개방성, 안전, 보안, 신뢰 및 투명성에 대한 우리의 약속을 공유하는 조직인 IBM과의 파트너십을 통해 이를 실현할 수 있습니다."

계속 읽으면서 새로운 멀티모달 기능, 모바일 및 기타 엣지 디바이스에서의 새로운 배포 기회, 업데이트된 안전 기능 등 Llama 3.2 컬렉션에 대한 자세한 내용을 확인하세요.