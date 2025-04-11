에이전트 자동화란 무엇인가요?

인간이 해야 할 일을 기계에게 시키는 기술은 고대까지 거슬러 올라가는 오랜 역사를 가지고 있습니다. 보다 최근의 이정표는 산업 혁명, 전기화 및 컴퓨터를 포함하며, 이는 지난 1세기 동안 이 분야의 발전을 나타냅니다.

인공 지능의 출현은 여러 가지 이유로 자동화 기술에 새로운 양적인 발전을 가져왔습니다. AI 이전에 자동화 솔루션은 일반적으로 초기 비용이 매우 높았습니다. 규칙 기반 시스템에는 인간과 같은 동적 추론 능력이 없으며, 이러한 시스템에는 세심한 설계가 필요하기 때문입니다. 로보틱 프로세스 자동화(RPA)와 같은 비에이전트 시스템은 인식이 부족하여 선형적이고 정적인 방식으로 작동하므로 구조화되고 반복적인 작업에서 효과적입니다. 이러한 시스템은 추론할 수 있는 능력이 없으면 주어진 시나리오에 변화가 있을 때 무너지는 경향이 있습니다. 비에이전트 시스템은 새로운 시나리오를 배우거나 적응할 준비가 되어 있지 않습니다.

더욱이 인간의 언어 이해력과 생산 능력이 기존 컴퓨터 시스템의 능력을 크게 초과했기 때문에 복잡하고 구조화되지 않은 입력을 처리할 수 없습니다. 자동화된 시스템은 정적 제어를 통해 제어해야 합니다. 사용자가 무언가를 변경하려면 수동으로 슬라이더를 이동하거나 일부 인터페이스를 통해 확인란을 선택해야 합니다.

또한 이른바 "자동화의 역설" 문제가 존재했는데, 이는 자동화 시스템이 더 효율적일수록 작업자의 인적 기여가 더 중요해지는 현상입니다. 자동화된 시스템에서 문제가 발생하면 사람이 문제를 해결하러 올 때까지 시스템이 문제를 배가시킬 수 있습니다.

대규모 언어 모델(LLM)이라는 고급 머신 러닝 알고리즘으로 구동되는 AI 모델 자동화가 크게 개선되었지만 비에이전틱 AI 시스템은 여전히 반응적입니다. 이러한 시스템은 지시에 따라 업무를 수행하고 협의로 정의된 프롬프트를 따릅니다. 예를 들어, 예측 모델은 수요 급증을 예측할 수 있지만, 추가 프롬프트 없이는 재고를 재주문하거나 영업팀에 알리거나 배송 일정을 조정할 수 없습니다. 새로운 컨텍스트를 도입하려면 비용과 시간이 많이 드는 재교육 또는 재구성이 필요할 수 있습니다.