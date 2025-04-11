에이전트 자동화란 무엇인가요?

에이전트 자동화의 핵심은 여러 기술을 결합하여 사람의 개입이 필요했을 작업을 자동으로 처리할 수 있는 능력입니다. 모든 에이전트가 이러한 모든 능력을 갖추고 있는 것은 아니며, 고급 자동화에는 여러 AI 에이전트 유형이 필요합니다. AI 에이전트의 구성 요소는 다음과 같습니다.
첫 번째 단계는 인식입니다. 에이전틱 AI는 센서, API, 데이터베이스 또는 사용자 상호 작용을 통해 환경에서 데이터를 수집하는 것으로 시작합니다. 이 단계를 통해 시스템은 데이터를 분석하고 조치를 취할 수 있는 최신 정보를 확보할 수 있습니다.
다음은 추론입니다. 데이터가 수집되면 AI가 이를 처리해 의미 있는 인사이트를 추출합니다. NLP, 컴퓨팅 비전 또는 기타 AI 기능을 사용하여 사용자 쿼리를 해석하고, 패턴을 감지하고, 더 넓은 맥락을 이해합니다. 이 기능은 AI가 상황에 따라 어떤 조치를 취해야 하는지 판단하는 데 도움이 됩니다.
에이전트는 목표 설정을 통해 미리 정의된 목표 또는 사용자 입력을 기반으로 목표를 설정할 수 있습니다. 그런 다음 의사 결정 트리, 강화 학습 또는 기타 계획 알고리즘을 사용하여 이러한 목표를 달성하기 위한 전략을 개발합니다.
의사 결정에서 에이전트는 가능한 여러 작업을 평가하고 효율성, 정확성 및 예측된 결과와 같은 요소를 기반으로 최적의 작업을 선택합니다.
행동을 선택하고 나면 에이전트는 외부 시스템(API, 데이터, 로봇 등)과 상호 작용하거나 사용자에게 응답을 제공하는 방식으로 행동을 수행합니다.
이후 AI는 결과를 평가하고 피드백을 수집하여 학습하고, 이를 통해 향후 의사 결정을 개선합니다. 시간이 지남에 따라 향후 유사한 작업을 더 효과적으로 처리할 수 있도록 에이전트는 강화 학습 또는 자기 지도 학습을 통해 전략을 개선합니다.