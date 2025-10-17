IBM Granite를 사용한 ReWOO 추론 에이전트 구축

이 단계에서는 ReWOO 파이프라인의 마지막 단계를 나타내는 솔버 함수를 정의합니다. 플래너를 사용하고, 전문가(워커)를 호출하고, final_summarizer(솔버)을 사용하여 요약문을 생성하고 전체 프로세스를 조정합니다. ReWOO 아키텍처는 플래너를 사용해 주요 작업을 하위 질문들로 세분화하는 방법으로 다단계 추론을 합니다. 각 하위 질문을 전문가 모듈이 개별적으로 처리하며, 최종 요약 담당이 모든 답변을 종합해 일관된 응답을 합성합니다. 이러한 모듈 방식을 취하면 시스템이 복잡한 작업을 좀 더 효과적으로 처리할 수 있습니다.

def solver(task: str): ReWOO 워크플로 전체를 실행하기 위한 메인 컨트롤러 함수를 정의합니다.

subquestions = planner(task): 플래너를 사용하여 인풋 작업을 집중된 하위 질문들로 세분화합니다.

ans = expert(q): 각 하위 질문에 대해 전문가 함수를 호출하여 웹 기반 증거를 가져오고 관련 답변을 생성합니다. 플래너가 생성한 하위 질문 각각이 툴 인풋으로서 전문가에게 전달됩니다. 전문가 모듈은 언어 모델을 사용하여 이 인풋을 처리합니다. 이는 특정한 하위 작업을 위해 툴을 실행하는 것이라고 볼 수 있습니다.

answers[q] = ans: 답변 각각을, 해당 질문을 키로 지정해서 저장합니다. 이는 추후 요약을 하기 위함입니다.

final_summary = final_summarizer(task, answers): 수집된 모든 답변을 final_summarizer에 입력해 깔끔하고 조리있는 요약문을 생성합니다.

print(final_summary) and return final_summary: 원 작업에 대한 요약문 완성본을 표시하고 반환합니다.

참고: solver() 함수에 소요되는 총 시간은 시스템마다 다를 수 있습니다. 이는 CPU 속도, 가용 RAM, 다양한 하드웨어 설정에서 실행되는 모델의 효율성이 저마다 다르기 때문입니다. 코드는 루프 생성 전략과 언어 모델을 함께 사용하기 때문에 처리 능력이나 메모리가 낮은 시스템에서는 시간이 훨씬 오래 걸릴 수 있습니다. 검색이 네트워크 기반으로 이루어지고 프롬프트 크기가 큰 것도 지연 원인일 수 있습니다. 성능을 개선하려면 더 작거나 양자화된 모델을 사용하거나, 토크나이저와 생성기 파이프라인을 최적화하거나, Google Colab이나 Kaggle Notebooks처럼 GPU 지원 환경에서 코드를 실행하여 max_loops을 줄이는 것이 좋습니다.